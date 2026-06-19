Бельский ждет 50-процентную явку на сентябрьских выборах

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский предположил, что явка на выборах в сентябре 2026 года в Петербурге может составить порядка 50%. Спикер ЗакСа надеется, что на избирательные участки придут порядка двух миллионов человек. Свой электоральный прогноз Бельский озвучил в эфире станции "Комсомольская правда" 19 июня. Пять лет назад, на выборах 2021 года, явка не превысила 37%.

– Мы думаем, что явка будет к 50%. Перевалит за 50 или не перевалит – сказать сложно, но в целом, по той активности политической в нашем городе, интерес к выборам есть, – считает Бельский.

Бельский добавил, что явка на выборах в парламент, как правило, ниже, чем на президентских.

В сентябре 2021 года явка на выборах депутатов Государственной думы составила 37,3%, а на выборах в Заксобрание – 35,5%. С тех пор численность избирателей увеличилось почти на 200 тысяч. Сейчас активным избирательным правом обладают 4 миллиона петербуржцев.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Петербурге, кроме депутатов Госдумы и Заксобрания, будут выбирать представителей в муниципальный совет МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру