Директор Ленводхоза Широков задержан по делу о взятке

Сотрудники полиции Петербурга совместно с ФСБ задержали директора Ленводхоза 56-летнего Олега Широкова, сообщила 19 июня "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по региону. Главу организации, подведомственной комитету по природопользованию, заподозрили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от коммерческих организаций.

По версии силовиков, с 2022 года Широков мог получить более 12 млн рублей от коммерсантов. Деньги предоставлялись якобы за помощь с заключением госконтрактов и общее покровительство.

Ленводхоз отвечает за содержание и эксплуатацию каналов и иных гидротехнических сооружений города. Организация заключала договоры на очистку каналов, уборку загрязнений, вывоз строительного мусора и прочее. При этом часть работ могли фактически не выполняться, хотя были оплачены и по бумагам якобы числились выполненными.

В полиции считают, что взятки Широков мог получать не только деньгами, но и стройматериалами и иными товарами для возведения загородного дома в Ломоносове. Поставки будто бы оформлялись на жену и зятя, а также на сотрудницу подведомственного учреждения.

Кроме директора Ленводхоза, причастными к схеме полицейские считают 33-летнего представителя подрядной организации и 35-летнего работника госучреждения. Первый якобы готовил фиктивную документацию о выполнении работ, а второй обеспечивал приемку фактически не выполненных работ. В служебных помещениях Ленводхоза и по местам проживания фигурантов прошли обыски.

Андрей Казарлыга / Фото: СПб ГКУ «Ленводхоз»