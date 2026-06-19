Комиссии ЗакСа на следующей неделе подведут итоги работы

С 22 по 25 июня в Законодательном собрании Петербурга постоянные комиссии начнут подводить итоги работы комиссий за прошедший парламентский сезон и седьмой созыв в целом. Эти вопросы указаны в плане мероприятий парламента, с которыми ознакомился ЗАКС.Ру.

Так, подводить итоги работы за пять лет собираются в постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности, которую возглавляет Константин Чебыкин, и в постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству под руководством Ирины Ивановой. Отчитаться о результатах работы за первое полугодие 2026 года собираются в постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, возглавляемой Александром Ржаненковым. Также об итогах за парламентский сезон 2025-2026 поговорят на постоянной комиссии по экологии и природопользованию под руководством Алексея Макарова.

Пленарные заседания Законодательного собрания будут продолжаться минимум до 1 июля, однако собеседники ЗАКС.Ру не исключают, что депутаты продолжат собираться и позже из-за большого объема законопроектов на рассмотрении. Кроме того, на 6 июля в Заксобрании запланировано заседание специальной комиссии по вопросу о запрете вейпов в Петербурге, но само обсуждение будущего законопроекта состоится в октябре.

Выборы депутатов Заксобрания восьмого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента. Одна половина парламентариев изберется по одномандатным округам, а вторая — по спискам партий.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру