Два поезда из Петербурга в Крым задерживаются из-за закрытия моста

Поезда "Таврия", следующие из Петербурга в Керчь и Севастополь, задерживаются в связи с закрытием Крымского моста, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Поезд из Северной столицы в Керчь задерживается на 8,5 часов. Поезд из Петербурга в Симферополь опаздывает на 4,5 часа. Дата отправления обоих поездов - 19 июня.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - доложили в пресс-службе.

Также из-за закрытия Крымского моста задерживаются поезда, которые следуют в Крым из Москвы, Адлера, Минеральных Вод и Челябинска. Движение транспорта по мосту перекрыли в ночь на 21 июня. О снятии ограничений сообщили в 10:04. Движение по мосту было запрещено более девяти часов.

В ночь на 21 июня Крым подвергся атаке украинских БПЛА. В результате погибли четыре человека, 28 получили ранения, сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру