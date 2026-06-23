Ведомости: Регионам снизили цель по явке и результату ЕР на выборах в Госдуму

В регионах уменьшили ориентир для "Единой России" по явке избирателей и примерному результату на выборах депутатов Государственной думы, сообщили 23 июня "Ведомости" со ссылкой на шесть источников, близких к администрации президента и региональным властям. По информации издания, для каждого субъекта установлен индивидуальный целевой показатель, который помимо прочего зависит от предыдущих результатов голосования за ЕР в том или ином регионе.

Предполагается, что на сентябрьских выборах партия получит от 190 до 210 мест в Госдуме по одномандатным округам, заявляют два источника издания. Два собеседника "Ведомостей" также добавляют, что всего "Единая Россия" должна набрать более 300 из 450 мандатов в нижней палате парламента, сохранив за собой конституционное большинство. При этом, по словам другого источника, уровень явки избирателей ожидают увидеть на уровне результатов партии за прошлые годы — она должна составить примерно 50%.

В середине мая СМИ писали, что региональные отделения "Единой России" попросили искусственно не завышать итоги выборов в Госдуму. Решение аргументировали необходимостью снизить уровень тревоги среди избирателей и создать у общества уверенность в легитимности выборов. Тогда перед партией стояла задача набрать 55% голосов при 55% явке.

В марте 2026 года ЕР целилась получить 55% голосов по партийным спискам и победить в 195 из 225 одномандатных округах. В тот период единороссы также обсуждали территории, на которых прогнозируется наиболее сложное проведение избирательной кампании. Среди таких регионов упоминали Петербург.

Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в городе прогнозируют 50% явку на сентябрьских выборах. Ожидается, что на избирательные участки в Петербурге придут порядка двух миллионов человек, добавил председатель Заксобрания.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру