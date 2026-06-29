ГИК планирует открыть около 80 экстерриториальных участков на выборах

В общей сложности около 80 экстерриториальных избирательных участков планируется открыть для голосования петербуржцев на предстоящих выборах, сообщил 29 июня председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС. Ранее он называл большее количество участков, планируемых к открытию в других регионах.

— Порядка 80 участковых избирательных комиссий будут работать в соседних регионах с Санкт-Петербургом, включая возможность, будет обеспечена для наших бойцов, проголосовать на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, — сообщил глава Горизбиркома.

По словам Мейксина, большинство экстерриториальных избирательных участков откроют на территории Ленинградской области.

Также ГИК рассчитывает открыть в Петербурге около 50 временных избирательных участков, предназначенных для голосования в медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково и на Московском и Ладожском вокзалах. Еще не менее 50 участков появятся на научно-исследовательских и гражданских судах, приписанных к порту Петербурга, а также на полярных станциях.

В середине июня Мейксин говорил о планах открыть около 90 экстерриториальных участков на предстоящих в сентябре выборах. Помимо Ленинградской области и зоны СВО, в качестве мест для их размещения глава Горизбиркома называл Псковскую область и Мариуполь.

Голосование на предстоящих выборах будет идти три дня, в период с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в совет МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру