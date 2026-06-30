Ъ: "Новые люди" выдвинут на выборах в Госдуму бывших соратников "Яблока" и СР

"Новые люди" планируют выдвинуть на выборах в Государственную думу бывших соратников "Яблока" и "Справедливой России", сообщил 30 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Так, от партии собираются баллотироваться экс-глава центрального аппарата "Справедливой России" Анастасия Павлюченкова и бывший помощник экс-депутата Московской городской думы от фракции "Яблоко" Мария Чуприна, утверждают собеседники издания. По данным источников "Коммерсанта", от "Новых людей" также намерены выдвинуть участника первой "Фабрики звезд" солиста группы "Корни" Александра Бердникова и ведущую программы "Доброе утро" на Первом канале Полину Цветкову. Всех кандидатов партия хочет определить в списки от Москвы.

Павлюченкова станет баллотироваться по Ленинградскому округу №198 города Москвы, утверждает источник издания. В объединении она сначала трудилась юристом, а после занимала руководящую должность в московском отделении СР. Главой центрального аппарата она стала в конце октября 2025 года, однако вышла из партии в апреле 2026 года. Всего в "Справедливой России" Павлюченкова проработала более 14 лет. По данным собеседников издания, она ушла для того, чтобы сконцентрироваться на собственном выдвижении. В конце мая "Ведомости" писали, что бывшая соратница СР стала активно участвовать в мероприятиях "Новых людей".

Бывшую "яблочницу" Чуприну собираются выдвигать по Центральному округу города Москвы №207. О своем возможном уходе из "Яблока" бывшая помощница депутата Мосгордумы и экс-председателя партии Сергея Митрохина не сообщала. Однако, судя по соцсетям политика, она следит за новостями партии "Новые люди" и регулярно публикует их в канале одного из мессенджеров. По данным сайта "Яблока", Чуприна вела кампании Митрохина по выборам в Мосгордуму в 2019-м, а после - в Госдуму в 2021 году. Она также баллотировалась в совет муниципальных депутатов по округу №1 Таганского района Москвы.

По округу №208 в столичных Черемушках "Новые люди" хотят выдвинуть солиста группы "Корни" Александра Бердникова, утверждает источник "Коммерсанта". Отметим, в 2016 году, в период выборов в Госдуму, он состоял в партии "Родина". По данным издания, ведущую Первого канала Полину Цветкову намерены включить в одну из региональных групп. Сама Цветкова о себе в соцсетях указала, что возглавляет партийный комитет по восстановлению и развитию исторических регионов партии "Новые люди".

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в совет МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру