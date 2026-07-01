ЗакС продлил на год действие ряда положений закона о местном самоуправлении

На заседании 1 июля депутаты Законодательного собрания отложили на год признание утратившими силу ряда законов Петербурга о местном самоуправлении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Изначально предполагалось, что они перестанут действовать с началом 2027 года. Теперь же эту дату отсрочили до наступления 2028 года. Документ направлен на подписание губернатору.

В общей сложности пролонгировано действие около 80 норм, касающихся вопросов местного самоуправления. Их предстоящая отмена связана с принятием в конце 2025 года нового закона "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге", который привел региональное законодательство в этой сфере в соответствие с федеральным. При этом часть ранее принятых положений утрачивала силу с момента вступления закона в силу, а отмена другой части ставилась на паузу.

Среди прочего на год откладывается вступление в силу положений закона, касающихся ряда полномочий органов МСУ. Речь идет в том числе о решении вопросов, связанных с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения и с муниципальным имуществом.

В то же время по-прежнему на 2027 год намечено вступление в силу требований к численности депутатов в муниципальных советах. Их количество согласуют с числом жителей в каждом конкретном муниципальном образовании. В МО с численностью жителей менее 20 тысяч человек предусмотрено по 10 депутатов, при численности населения от 20 тысяч до 100 тысяч человек — по 15 депутатов, при 100-150 тысячах — по 20 депутатов. Там же, где проживают свыше 150 тысяч человек, предусмотрена численность советов в размере 25 мундепов.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, его появление связано с корректировкой федерального закона, произведенной в апреле 2026 года.

Сама инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в мае. За основу его приняли 17 июня, второе чтение проект преодолел неделей позже.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру