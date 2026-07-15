ЦИК предложила использовать БПЛА и катера для доставки документов на выборах

Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность использовать беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера для доставки избирательной документации в труднодоступные и отдаленные местности, сообщил 15 июля ТАСС со ссылкой на заявление члена ЦИК Василины Кулиевой. По ее словам, сейчас перечни труднодоступных или отдаленных местностей утверждены в 36 регионах, а проведение голосования там требует финансовых и организационных затрат.

"В рекомендациях предусмотрена возможность использовать для доставки и передачи избирательной документации в участковые комиссии, образованные в труднодоступных и отдаленных местностях, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера", — приводит информагентство слова Кулиевой.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова добавила, что стоимость организации голосования в таких районах "на два порядка выше", чем в среднем по стране. По ее словам, использование новых технологий должно упростить работу членов участковых избирательных комиссий, которым приходится добираться до мест голосования различными видами транспорта. Она также добавила, что ЦИК изучает возможность привлекать на период выборов технику и инфраструктуру регионов, а также крупных компаний, работающих с БПЛА.

"Мы не собираемся их закупать и разрабатывать, зачем, это ненужные траты ни государству, ни нам, а как раз на время выборов использовать ресурсы, возможности регионов и крупных компаний", — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. В Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру