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13:59

Вице-губернатор Линченко обсудил с депутатами судьбу домов на Тележной улице

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обсудил с депутатами и градозащитниками ситуацию вокруг исторических домов 21 – 29 на Тележной улице, передает MR7. На встрече присутствовали депутаты Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, зампредседателя регионального отделения ВООПИиК Александр Кононов, глава КГИОП Сергей Макаров, глава Центрального района Андрей Хлутков и гендиректор «Геореконструкция» Александр Шашкин.

Линченко заявил, что необходимо обеспечить безопасность домов и проанализировать все варианты работ, связанные с наличием или отсутствием возможной аварийности. Он призвал решать все вопросы коллегиально и привлечь широкий круг экспертов.

Наибольшие опасения вызывает состояние дома № 23, заявил Кононов. По его словам, нужно проработать все варианты сохранения домов на Тележной. Ковалев предложил создать единый центр, который будет координировать всю работу, от обследования зданий до вопросов расселения жильцов. Линченко поручил ВООПИиК к марту подготовить альтернативное предпроектное предложение, которое затем обсудят эксперты.

Ранее в одном из домов на Тележной загорелся пожар. Из-за этого депутаты попросили Линченко о встрече.

Дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако степень износа зданий не превышает допустимых значений. Здания построены в конце XIX века в модернистском архитектурном стиле и считаются историческими. Споры по поводу домов не утихают десятый год подряд, граждане регулярно простестуют против возможного сноса.



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15:10    
Оксана Дмитриева лоббирует коммерческую фирму для постройки там апарт отеля.  Прикрываются градозащитниками, продажными активистами

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