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17:37

Вишневского интересует законность увольнения активиста за критикующие Беглова плакаты

"Яблочника" Бориса Вишневского возмутила информация об увольнении из типографии активиста "Весны" Михаила Борисова за то, что он имел планировал напечатать критикующие политику врио градоначальника Александра Беглова постеры.

Накануне, напомним, на работу к Борисову пришли силовики и после короткого обыска изъяли компьютеры. После юноше сообщили об увольнении.

"Это совершенно возмутительно. Поручил помощникам подготовить к моему возвращению в понедельник обращение в прокуратуру.  Право на критику есть у каждого,  наказывать за это - недопустимо. Как же нынешний врио и его окружение боятся критики и открытой дискуссии. Это - признак слабости и неуверенности", - написал Вишневский у себя в Telegram-канале, выразив также надежду, что Борисова в должности восстановят.

Между тем, плакаты "Весны" свет всё же увидели: сегодня в метро петербуржцы смогли изучить постеры под лозунгом "Давайте получать травмы как петербуржцы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:19    
А законность устройства собственной жены на зарплату помощника депутата Кролика не интересует?

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