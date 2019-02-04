Депутатов Партии роста продолжает волновать судьба особняка Черкасского

Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции Партия роста Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко вновь обратились к "строительному" вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия "Особняк Черкасского" у собственника.

Парламентарии обращают внимание на то, что после того, как в пребывающем в запустении здании не так давно произошел пожар, собственник, игнорируя предписания прокуратуры и КГИОП, не предпринял никаких действий по восстановлению особняка.

"У КГИОП есть все основания для обращения в суд с целью изъятия у собственника объекта культурного наследия «Особняк Черкасского». Вместо этого КГИОП заявляет о проблемах правоприменения при изъятии бесхозяйственно содержащихся объектах культурного наследия и отсутствие порядка выкупа таких объектов. Статьи 235 и 240 ГК РФ и статья 54 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" являются нормами прямого действия, не требующими принятия особого порядка выкупа объектов культурного наследия. А определение стоимости таких объектов должно производиться в соответствии с законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность", - заявляют в Партии роста.

Напомним, последний раз пожар в здании особняка случился 24 декабря.

Собственником особняка является совладелец холдинга "Адамант" Борис Берсон. Внимание Берсона к памятнику архитектуры ранее пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пока пребывающий в Израиле бизнесмен никак себя не проявил.

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