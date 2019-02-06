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15:28

На Невском будут протестовать против качества зимней уборки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" 9 февраля проведут серию одиночных пикетов в центре города. Запись, посвященная предстоящему событию, появилась в их сообществе "ВКонтакте".

Протесты коснутся столь актуальной и болезненной темы, как низкокачественная, по мнению активистов, уборка города от снега и льда и связанные с ней происшествия.

"Мы считаем, что жертвы и пострадавшие являются следствием провала управления коммунальной системой", - говорится в заявлении.

В качестве аргумента представители "Красивого Петербурга" подчеркнули, что каждый день более сотни горожан становятся клиентами травмпунктов.

Накануне, 5 февраля, в мегаполисе зафиксировали первую гибель этой зимой от падения льда с высоты. Жертвой стал студент, жизнь которого оборвалась на Петроградской стороне. Прокуратура занялась поиском виновных в трагедии.

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18:49   Местный питерский бомж с Лиговки.   Всё познаётся в сравнении...
В советское время, зимой на Невском проспекте не было снега, т. к., в городе-герое Ленинграде он убирался дворниками и спец.техникой, независимо от времени суток, а ныне, создаётся впечатление, что в Санкт-Петербурге нет дворников и нет снегоуборочной техники, но есть немало чиновников, которые сидят "на кормлении" по данному вопросу в местных, районных, городских и прочих "конторах"...

17:20    
Для 15.33.
Народ выйдет, но его надо организовать, дать лопату, организовать  вывоз снега.
Это власть не умеет делать и не желает!!!
Не дай бог, мы спросим, сколько истрачено денег на уборку и куда они идут на самом деле?

17:14    
Сейчас  по 78 каналу идет передача "Открытая студия". Количество техники и дворников мизерно. Господин Малинин не слышит граждан на прямой линии, Оксану Дмитриеву, ведущего - всех футболит, считает, что все говорят неправду!!!!). Чудовищная ситуация!
В шею с работы надо всех ответственных за уборку. А за уборку отвечают:
-за дворовые жилых  территорий  одни службы.
-за  тротуары-другие службы.
-за территории у нежилых домов (в т.ч. поликлиник, больниц, детских садов) -третьи службы.
Ужас ужасов.
Таких Малининых надо пешком по городу заставить передвигаться,  откровенных лгунов ни в коем случае не допускать к руководящим должностям.
И никаких семи нянек в городе не должно быть.
Сколько "пилильщиков" бюджета на уборку  в количестве штатных единиц имеется??????
В какую сумму стоит городу уборка от снега 1 кв. метра ( учетом чиновников, отвечающих за уборку, подрядных и субподрядных организаций, стоимости работы техники). Кто нибудь может ответить.
Оксана Дмитриева отлично считает. Но власть ее  не слышит и слышать не желает.
Город в ужасном состоянии. Снег не вывозится. Когда растает, будет потоп в подвалах и первых этажах!!!
Надо ОБЪЯВЛЯТЬ  ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

15:33    
Всем петербуржцам вместо митингов надо выйти на уборку снега! В этом и проявится любовь к городу и горожанам!

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