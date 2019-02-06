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18:56

Беглов просит главу Минздрава проверить СПХФУ после гибели студента от упавшей льдины

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов призвал министра здравоохранения России Веронику Скворцову направить в город инспекцию для проверки Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета и других зданий, принадлежих ведомству, сообщили в Смольном.

К Скворцовой Беглов обратился после того, как со здания вуза на Аптекарском проспекте на голову студенту упала льдина. Студент вуза – Бабурбек Очилов – скончался на месте, еще один студент – Бахрулло Умаров – был доставлен в больницу. Беглов выразил соболезнования родным погибшего.

«Я попросил, чтобы руководитель минздрава разобралась в ситуации и направила в наш город инспекцию проверить не только этот университет, но и все здания, которые находятся в управлении данным ведомством», - сказал Беглов после звонка Скворцовой.

Также врио губернатора попросил прокурора города Сергея Литвиненко взять под личный контроль расследование дела о гибели студента. Беглов заявил, что в Петербурге «огромное количество зданий в собственности федералов», и это «их обязанность убирать снег и наледь на крышах». Он призвал всех должностных лиц, ответственных за содержание зданий, «со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации».

Беглов подчеркнул, что дал команду усилить работу в две смены городским инспекционным службам и выделить средства из резервного фонда. К расчистке улиц от припаркованного транспорта подключилось ГИБДД.

Ранее депутаты ЗакСа призвали Беглова ввести режим чрезвычайной ситуации в Петербурге. До этого недовольство врио губернатора качеством уборки стало поводом смены главы Фрунзенского района: с Валерия Сапожникова на Константина Серова.



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