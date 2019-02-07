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7 февраля, 20:55

Ройзман назвал Беглова "человеком из прошлого"

Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, рассуждая о самых интригующих политических событиях 2019-го года, отдал предпочтение петербургским выборам губернатора, которые пройдут в сентябре. Интересные сами по себе ввиду протестного потенциала мегаполиса, они, по мнению главы "Фонда без наркотиков", становятся еще интереснее по мере того, как слабеет репутация врио губернатора Александра Беглова, назначенного из Кремля.

У него антирейтинг растет каждый день. Ну, потому что человек из прошлого. То есть все методики его пиарщиков, они такие… из 90-х годов. Они сейчас не прокатывают. Сейчас гораздо более открытая ситуация, и он откровенно не справляется.

Евгений Ройзман - об Александре Беглове

По словам уральского общественного деятеля, он справился бы с уборкой города от снега и льда гораздо эффективнее Беглова, поскольку соответствующего опыта у него имеется достаточно. Для власти на примере Петербурга дела обстоят настолько печально, что Ройзман предрекает врио очень недолгое политическое будущее.

"Я думаю, что они не остановятся на Беглове, потому что он очень сложный кандидат, у него может не получиться. Кого-то из спойлеров, видимо, двинут. Ищут лихорадочно. И то, что сейчас Навальный придумал с «Умным голосованием», оно может по Питеру сработать", - подчеркнул Ройзман.

Экс-мэр города-миллионника уверен, что имеющееся у единороссов подавляющее большинство в петербургских советах приведет к следующей ситуации: кандидаты, не представляющие власть, смогут быть зарегистрированными только в том случае, если Кремль прикажет "ЕдРу" отдать за них подписи. 

"Будет указание пропустить Собчак — они пропустят Собчак", - спрогнозировал политик.

7 февраля о своих губернаторских амбициях объявил журналист Максим Шевченко. Ранее с аналогичными заявлениями успели выступить Борис Вишневский, Михаил Машковцев, Красимир Врански.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 февраля, 21:48    
А вот готов Ройзман яйца себе отрезать, если победит Беглов????? Если не готов, то и слушать его не стоит!

7 февраля, 21:11    
Уж очень эффективно и честно Ройзман руководил Екатеринбургом. Попробовал бы себя на выборах губернатора в Питере. У него здесь много сторонников.
Шевченко тоже интересный кандидат.
Шевченко " назвал Ксению Собчак «политической девочкой по вызову»,  тандем «Единой России» и ЛДПР «пожирателями страны»". Очень метко.
У него тоже много сторонников.

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