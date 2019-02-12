Рабочие "Метростроя" собрались у Смольного и требуют зарплату за декабрь

Сотрудники субподрядных организаций «Метростроя» собрались у Смольного, требуя выплатить им зарплату. По словам очевидцев в группе «СПб Метрострой» во «ВКонтакте», к зданию правительства Петербурга пришли не менее ста рабочих.

Работников подрядных организаций «Метростроя» волнует вопрос зарплаты: у компании большие задолженности перед ними. В пятницу, 8 февраля, вице-губернатор Эдуард Батанов пообещал, что вскоре рабочие получат зарплату за декабрь. Перед этим рабочие устроили , отказавшись выходить из шахты строящейся станции «Театральная», пока им не выплатят деньги.

11 февраля «Метрострой» начал перечислять сотрудникам деньги, но позже сообщил, что банк «Санкт-Петербург» отказывается переводить средства, пока не будут сняты ограничения со счета компании, наложенные налоговыми органами. Счет должны разблокировать в течение недели.

21 января Смольный объявил о расторжении контрактов с «Метростроем» - единственной компанией, занимающейся строительством метрополитена Петербурга. Позже стало известно, что «Метрострой» все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

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