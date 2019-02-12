Союз журналистов Петербурга обратился в полицию в связи с задержанием стажера "Эха Москвы"

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти просит врио главы городской полиции Николая Рогова проверить законность задержания корреспондента-стажера "Эха Москвы" Кирилла Матвеева.

"Факт задержания сотрудника СМИ может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»", - говорится в обращении Союза журналистов.

Стажер петербургского "Эха" был задержан в ходе несанкционированной протестной акции в центре Петербурга 9 февраля. Поводом для задержания послужил вопрос Матвеева представителям правопорядка о том, почему, в свою очередь, были задержаны активисты движения "Весна". При себе у корреспондента имелось удостоверение журналиста. Участников движения, напомним, отправили в полицейскую машину в связи с тем, что они во время шествия по Невскому проспекту развернули баннер "Открытая Россия вместо Путина".

"Настаиваем на проведении служебной проверки в отношении сотрудников полиции, задержавших Кирилла Матвеева и удерживавших его в полицейском участке, несмотря на наличие редакционного удостоверения", - резюмировали в СЖ СПб и ЛО.

Накануне Куйбышевский райсуд отложил заседание по делу активистов "Весны" и Матвеева до 22 февраля.