В Смольном насчитали 100 пострадавших от гололеда и наледи в Петербурге

За неделю от гололеда и падения льда с крыш в Петербурге пострадали порядка ста человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по соцполитике Александра Ржаненкова.

Чиновник уточнил, что в числе этих людей есть и те, кто «упал, получил растяжение, перелом или трещину». Городские власти получают полную информацию о тех, кому требуется помощь, подчеркнул Ржаненков.

По его словам, с начала объявления кампании помощи пострадавшим от гололеда поступило 176 обращений. В основном – по поводу качества уборки города от снега, с вопросами о протечках, есть просьбы помочь с возмещением ущерба через суд. Глава комитета уточнил, что просьб о социальной помощи поступает немного.

В СМИ за последнее время упоминались более десяти случаев, когда петербуржцы получали серьезные травмы из-за падения льда с крыш – в том числе дети. 11 февраля на Лермонтовском проспекте глыба рухнула на 14-летнюю школьницу: у девочки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 9 февраля при похожих обстоятельствах на Загородном проспекте пострадала 9-летняя девочка: она в реанимации. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте.

В Петербурге держится плюсовая температура, снег подтаял, но ситуация остается сложной. При этом представители фракции «Единой России» в ЗакСе выступили против проведения депутатских слушаний по поводу уборки улиц - повторно. Одной из причин стало то, что вскоре в парламенте на «часе правительства» выступят вице-губернатор Николай Бондаренко, глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский и глава жилищного комитета Валерий Шиян.

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