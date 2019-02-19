Казаки почтят Беглова орденом

Спасение врио губернатора Александром Бегловым женщины из-под завалов корпуса ИТМО произвело столь сильное впечатление на православный союз казаков "ИРБИС", что его представители решили вручить главному городскому чиновнику награду - "Орден за заслуги перед казачеством первой степени".

В своем сообщении, присланном в редакцию ЗАКС.Ру, казаки подчеркивают, что думают о Беглове как о настоящем герое.

"Храни его Господь!", - пишут они.

Напомним, что четыре этажа учебного заведения на улице Ломоносова обрушились вечером 16 февраля. По счастливой случайности, никто не пострадал. Беглов лично участвовал в извлечении единственной женщины, которой не повезло оказаться под завалами. По предварительным данным, причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.

Сносить здание городское правительство не собирается.

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