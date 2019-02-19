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12:26

Казаки почтят Беглова орденом

Спасение врио губернатора Александром Бегловым женщины из-под завалов корпуса ИТМО произвело столь сильное впечатление на православный союз казаков "ИРБИС", что его представители решили вручить главному городскому чиновнику награду - "Орден за заслуги перед казачеством первой степени".

В своем сообщении, присланном в редакцию ЗАКС.Ру, казаки подчеркивают, что думают о Беглове как о настоящем герое.

"Храни его Господь!", - пишут они.

Напомним, что четыре этажа учебного заведения на улице Ломоносова обрушились вечером 16 февраля. По счастливой случайности, никто не пострадал. Беглов лично участвовал в извлечении единственной женщины, которой не повезло оказаться под завалами. По предварительным данным, причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.

Сносить здание городское правительство не собирается.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:23   Бордунов  
А как же Матвиенко, казачки? Вы же вчерась за неё глотки драли, а сегодня с цацкой своейной вокруг Беглого коленки протираете. И никого он спасал, и не выводил. Брехня все это.

14:12   Дед Иван   РУСЬ
Все, кто за кизяков - клоунов и за бакинского Беглова, за кризис, коррупцию, за повышение пенсионного возраста, за тарифы ЖКХ - голосуйте за Беглова.Если мало Вам Е-дрисня сделала поганок за 19 лет правления!?

13:57   Лолитта   norman1101@yandex.ru
Ряженые клоуны и медали из консервных банок.Больные на всю голову,имбецилы.

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