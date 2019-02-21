Тетердинко померился с Дмитриевой законопроектами

Лидер фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании Александр Тетердинко упрекнул представительницу Партии роста Оксану Дмитриеву в том, что она, будучи депутатом ЗакСа, не написала ни одного законопроекта.

Дискуссия разгорелась во время обсуждения внесения технической правки в закон “Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге”. Тетердинко предложил исправить в тексте закона название футбольного стадиона на Крестовском острове.

- Вы недавно говорили, что и “Единая Россия”, и вы сосредотачиваетесь на решении социальных проблем. Но очень последовательно вы отстаиваете вопросы жителей западной части Крестовского острова. Какие-то еще социальные инициативы вы отстаиваете с такой же последовательностью? - обратилась к единороссу Дмитриева.

Тетердинко на это ответил, что на обсуждении ЗакСа находится примерно два десятка законопроектов единороссов, “которые касаются расширения социальных гарантий петербуржцев”.

- Но слышать такое от вас, Оксана Генриховна, тем более удивительно, потому что за все время пребывания в Законодательном собрании в качестве депутата, вы не внесли ни одного проекта закона. Не вам задавать такой вопрос. Проекты постановлений вы вносили, а проектов законов нет. Любой может открыть базу законопроектов и проверить это, - продолжил Тетердинко.

Обсуждаемая поправка была принята большинством голосов депутатов.

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