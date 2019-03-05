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19:36

Лесопарк, которого нет

Жители Приморского района продолжают протестовать против вырубки леса вдоль Суздальского шоссе, где планируется строительство новой площадки особой экономической зоны «Новоорловская». Во вторник, 5 марта, они изложили свою позицию на заседании комиссии по экологической защите населения в Законодательном собрании. Поддержки противники строительства не нашли. Даже оппозиционные депутаты согласились, что деревья рубят по закону, а экономическую зону нужно расширять.

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«Все ведут себя корректно»

Вырубка 10 гектаров лесного массива южнее пересечения Суздальского шоссе и дороги в Каменку началась в конце февраля. Пока сносят деревья, которые мешают возведению дорог необходимых для дальнейших строительных работ. Заказчик этих работ – руководство АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург». По словам депутата Заксобрания Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), в будущем будут вырублены еще несколько десятков гектаров, уже руками инвесторов, которые придут на эти территории в рамках проекта расширения особой экономической зоны (ОЭЗ).

С первых дней работ местные жители выразили возмущение происходящим. Они заявили, что на севере города и так неблагоприятная обстановка: недалеко промзона «Каменка» и мусорный полигон «Новоселки»,  рядом с которым городские власти раз в несколько лет сначала инициируют строительство мусоросжигательных заводов, а потом замораживают эти проекты. По словам противников вырубки, лесной массив – буферная зона, защищающая жилые кварталы от воздействия свалки и вредного производства, а от расширения ОЭЗ живущим поблизости семьям никакого толку нет.

Депутат Тихонова 5 марта организовала в Мариинском дворце встречу различных сторон конфликта. Сторонников инициативных граждан на ней оказалось немного. 

Представители администрации Приморского района и комитетов Смольного заявили, что работы ведутся в соответствии с Генпланом и законом о зеленых насаждениях, а вырубаемый участок никогда не принимался в учет при расчете зеленых насаждений на душу населения. Тихонова спросила, как же быть с дольщиками ЖК «Новоорловский», которые покупали квартиры рядом с зеленой зоной. Ее успокоил представитель фирмы-застройщика «ЮИТ» Владимир Шабанов, заметивший, что компания использовала близость к парку в рекламных целях, но имела в виду другую зеленую зону – природный заказник «Новоорловский». 

Представителей бизнеса и чиновников неожиданно поддержал депутат фракции «Яблоко» и один из создателей «Движения демократического обновления» Михаил Амосов. Если другой «яблочник» Борис Вишневский встречался с представителями инициативной группы жителей Приморского района и сообщал о проблеме врио губернатора Александру Беглову, то Амосов, как оказалось, и проблемы в сложившейся ситуации не видит. Он заявил, что, согласно Генплану, еще с 2005 года указанная территория не предназначалась для сохранения лесов. 

- Все ведут себя достаточно корректно. Жители могли бы посмотреть Генеральный план и получить представление, что планируется рядом с их домом. Вопросов почти не должно быть, - отметил депутат. 

Развитие особой экономической зоны, по мнению Амосова, идет на пользу городу: дает прибыль в казну и создает рабочие места. 

Представлявший противников вырубки леса руководитель движения «Городская среда обитания» Сергей Максимов возразил, что эти рабочие места не отвечают интересам его соседей. 

-  Люди в один голос утверждают, что у них нет компетенций, чтобы там работать. Я смотрел на «хэдхантере», там требуются проектировщики и начальники производств, - заявил Максимов. 

Он рассказал, что в то время как ОЭЗ расширяется, социальная и транспортная инфраструктура района не развиваются, а мамам с колясками приходится делать по две пересадки на автобусах, чтобы доехать до поликлиники. 

На критику отреагировал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Иван Складчиков: 

- Вопрос к жителям. А зачем вы тогда покупали там жилье, если там все плохо? 

Другие участники встречи пытались убедить Максимова, что и на территории ОЭЗ обязательно будет проведено озеленение. Но общественник требовал конкретики. Он спрашивал, когда и какой площади будут зеленые зоны, но ответов так и не получил. 

Анохин ждет встречи с Бегловым 

Громче всех против вырубки лесопарка у Суздальского шоссе выступал депутат-единоросс от Приморского района Андрей Анохин, которого на встрече не оказалось. На пленарном заседании 27 февраля, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Анохину пришлось отступить от заданной темы, он делал замечания однопартийцам, которые слушали его невнимательно и заявил, что намерен обсудить эту тему с главой города. 

Парламентарий заверил ЗАКС.Ру, что достиг соответствующей договоренности с градоначальником после визита Беглова в Мариинский дворец на чествование экс-губернатора Георгия Полтавченко

-  Мы должны были встретиться в субботу (2 марта – прим. ЗАКС.Ру), но сложилась оперативная ситуация, которая не позволила нам повидаться. Поэтому я жду [встречи] со дня на день на этой неделе, - рассказал депутат. 

Анохин отметил, что полностью видит путь решения проблемы, но для этого «нужна политическая воля». Он добавил, что необходимо пересматривать условия старых договоров и вводить нормы, которые бы не позволили вырубить лес. Более подробно изложить план действий депутат отказался. 

- Все свои комментарии и видения я выскажу после согласования с Александром Дмитриевичем, - подчеркнул Анохин. 

По его словам, на состоявшуюся 5 марта встречу в ЗакСе его не пригласили из политических мотивов. Эсер Тихонова, в свою очередь, заверила ЗАКС.Ру, что заседание профильной комиссии, в рамках которой обсуждали проблему, было анонсировано в недельном плане мероприятий парламента. 

- У нас есть план мероприятий, который мы подаем. У каждого депутата в ячейке на столе он есть. Он, может быть, просто не следит за повесткой, - добавила Тихонова. 

Итогом встречи в Мариинском дворце стала договоренность, что общественность, руководство ОЭЗ и представители городской администрации встретятся еще раз и проведут более подробную беседу. Представители Приморского района уточнили, что организуют такую встречу, если инициативная группа направит им официальный запрос. 

Депутат Амосов, в свою очередь, отметил, что повестку такой встречи необходимо расширить: 

- Нужно говорить не только о вырубке леса, но и о ситуации в жилом массиве. Он не благоустроен. Городские власти должны ускорить эту работу. В разговоре, который состоится, речь должна идти не только о зеленых насаждениях, которых не существует. 

С этим согласилась его коллега Тихонова. Подведя, по просьбе журналистов, итог заседания, она отметила, что суть проблемы в том, что городская инфраструктура «не успевает за жилыми кварталами», а вместо девяностолетних деревьев комитет по благоустройству сажает молодые саженцы.  О возможности остановить начавшуюся вырубку речи не было.

Сергей Еремеев



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20:12    
Всё дело в том, что совладельцами АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург», которая занимается вырубкой, являются московское АО и администрация Санкт-Петербурга,  в равных долях. Но городская администрация самоустранилась от дел ОЭЗ,  в том числе и в "Новоорловской". Поэтому и происходит там уничтожение лесного массива, потому что Беглову "по барабану" проблемы города. Он уже видит себя в Москве, членом Совета безопасности РФ, рядом с "солнцеликим".

19:55    
Этот лесопарк- легкие Приморского района, в котором зеленый уголок  еще надо поискать. От Удельного парка открысятничали третью часть. У метро "Пионерская" вместо сквера строят торгово-развлекательный центр.
Негде присесть , отдохнуть. Огромный муравейник, торговля, торговля, торговля...

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