Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:27

Единоросс похвалил Сталина при принятии законопроекта о поддержке жертв политрепрессий

Один из авторов законопроекта о бесплатной юридической помощи для петербуржцев - жертв политических репрессий в СССР единоросс Александр Тетердинко 6 марта выступил с трибуны Заксобрания в защиту Иосифа Сталина.

Тетердинко назвал Сталина выдающейся исторической личностью и поставил ему в заслугу, в частности, индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, единоросс отметил, что отношение к Сталину не может быть однозначным и напомнил, что ХХ съезд КПСС осудил сталинские репрессии.

Обсуждение личности вождя началось по инициативе оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника. Они раскритиковали отказ своих коллег обсуждать проект постановления фракции «Яблоко» о десталинизации названий географических объектов. Оба депутата провели параллели между сталинскими временами и репрессиями в современной России.

- Я не знаю, существует ли преисподняя. Но если она существует, то тиран и убийца будет в ней гореть, - заявил Резник.

Единоросс Андрей Анохин призвал оппозиционеров «вернуться на землю к петербуржцам» и перестать рассуждать о Сталине. Позже он накричал на депутата фракции «Яблоко» Михаила Амосова, когда тот зачитывал справку о сталинских репрессиях.

Другой единоросс Сергей Купченко заявил, что информация о репрессиях вождя завышена. Он озвучил данные справки НКВД, согласно которым от сталинского террора пострадали  652 тысячи человек.

По официальным данным комитета по социальной политике Петербурга, в городе проживают более 9,5 тысяч граждан, пострадавших от политрепрессий в советские времена. В случае окончательного принятия закона, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной помощью юристов с начала 2020 года.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:00    
13:04 - вранье на вранье сашей погоняет.

13:04   Саша  
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю историю! За годы индустриализации Сталин построил 9 тысяч промышленных предприятий! Одновременно тысячи строились, которые и сейчас работают во благо нашего Отечества, нас с вами! Безграмотную страну сделал самой образованной в мире! Совершил культурную революцию! Разгромил мировой фашизм! В 1945 году Сталин имел 11 миллионные вооружённые силы с ДЕСЯТКАМИ(!!!!!!!!!!) тысяч самолётов, танков, арт.орудий и тд. А у фашистов не осталось ничего, ни самолётов, ни немецких асов и тд. За 4 послевоенных года Сталин восстановил СССР из руин и пепла, выведя его на 2-е место в мире по ВВП без всякой иностранной помощи или планов Маршалла!!!!! Создал ядерное оружие и тд. Слава Сталину в веках! Он наша гордость и честь!

12:52    
Тетердинка и Купченко - настоящие хрущёвцы, пропагандисты доклада ХХ съезда КПСС о культе личности, где была подшита сводка КГБ о 652 тысячах вынесенных смертных приговорах политзаключённым при Сталине. Только справочка эта "липовая", только об официальных приговорах по политическим делам, а в лагерях, тюрьмах и ссылках было уничтожено на порядок больше народа.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

15:09 Нижегородскую журналистку обвинили в организации акции памяти Немцова

14:54 Неизвестные напали на Динара Идрисова возле его дома

14:21 Беглов пообещал "отчислять чиновников" за бюрократические проволочки   2

13:51 Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оставили в СИЗО до июня   1

13:24 Божену Рынску госпитализировали на фоне смерти Игоря Малашенко

12:59 Макаров пообещал увековечить память об Алферове в Петербурге

12:53 Законы о фейках и неуважении к власти в интернете прошли второе чтение в Госдуме   1

12:49 Макаров: Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга   5

12:43 Спикер ЗакСа назвал примером выдающейся женщины Валентину Матвиенко   2

12:27 Единоросс похвалил Сталина при принятии законопроекта о поддержке жертв политрепрессий   3

12:20 Депутат Плетнева о геях: Лечить надо   3

12:06 Власти Петербурга смогут авансировать работу НКО

11:40 Петербургские депутаты предложили правила всероссийской реновации жилья   1

11:27 Дмитриева отказалась отвечать на вопросы Рассудова из-за шутки о "еврейской традиции"   6

11:23 ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.