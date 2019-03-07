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Новости

12:59

Справедливороссы выступают за право создания гайд-парка в каждом районе

Депутаты петербургского парламента от "Справедливой России" подготовили и подали поправки к проекту изменения городского закона о митингах и шествиях.

Коллеги считают, что необходимо разрешить проведение такого рода публичных акций на Дворцовой площади и на Невском проспекте. Также, в их представлении, на территории каждого района должна быть правовая возможность создать гайд-парк.

"Возможность проводить собрания с целью публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам – одно из важнейших гражданских прав, и петербургские власти просто обязаны это право уважать. Именно поэтому мы предлагаем смягчить региональный закон. Важно, чтобы жители каждого района имели возможность выйти на митинг по локальному вопросу", - приводятся слова депутата Надежды Тихоновой.

Среди поправок фигурирует также увеличение максимального разрешенного числа участников и, наоборот, снижение дистанции между выступающими - в случае, когда речь идет о серии одиночных пикетов. По словам Тихоновой, в вопросе уличных акций позиция эсеров совпадает с позицией городского омбудсмена Александра Шишлова.

Врио губернатора Александр Беглов ранее заявлял, что городу необходимо 12 гайд-парков, то же число озвучивала вице-губернатор Любовь Совершаева на встрече с фракциями ЗакСа. 18 февраля "Фонтанке" стало известно, что Беглов согласовал 4 гайд-парка, и все они существенно удалены от центра города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:01    
13:40, Если такие люди искренне считают себя патриотами, а не защитниками интере5сов клана олигархов, то им намедленно следует начинать лечение от олигофилии или от когнитивных диссонансов (шизы).

13:40    
13:14 Для некоторых слово "работать" является синонимом слов: "пытать", "избивать мирных граждан", "писать подложные протоколы", "фабриковать фиктивные дела", "осуждать заведомо невиновных", а ещё  - "принимать антинародные законы", "красть из бюджета", "вымогать взятки", "лгать с телеэкрана", ну и, наконец, - "забивать интернет заказной пропагандой".

13:32    
13.14
Начни с себя.

13:14    
Россияне, может всё-таки работать начнём вместо бла-бла-бла?

Страница 1-ая (всего: 1)
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