Справедливороссы выступают за право создания гайд-парка в каждом районе

Депутаты петербургского парламента от "Справедливой России" подготовили и подали поправки к проекту изменения городского закона о митингах и шествиях.

Коллеги считают, что необходимо разрешить проведение такого рода публичных акций на Дворцовой площади и на Невском проспекте. Также, в их представлении, на территории каждого района должна быть правовая возможность создать гайд-парк.

"Возможность проводить собрания с целью публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам – одно из важнейших гражданских прав, и петербургские власти просто обязаны это право уважать. Именно поэтому мы предлагаем смягчить региональный закон. Важно, чтобы жители каждого района имели возможность выйти на митинг по локальному вопросу", - приводятся слова депутата Надежды Тихоновой.

Среди поправок фигурирует также увеличение максимального разрешенного числа участников и, наоборот, снижение дистанции между выступающими - в случае, когда речь идет о серии одиночных пикетов. По словам Тихоновой, в вопросе уличных акций позиция эсеров совпадает с позицией городского омбудсмена Александра Шишлова.

Врио губернатора Александр Беглов ранее заявлял, что городу необходимо 12 гайд-парков, то же число озвучивала вице-губернатор Любовь Совершаева на встрече с фракциями ЗакСа. 18 февраля "Фонтанке" стало известно, что Беглов согласовал 4 гайд-парка, и все они существенно удалены от центра города.

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