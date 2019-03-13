Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:13

Суд перенес оглашение решения по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" активистки

Куйбышевский районный суд перенес на 14 марта оглашение решения по делу перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Суд вызвал двух свидетелей для дачи показаний, но они не явились. Судья заявил, что один из них находится на похоронах, второй - восстанавливается после операции. Защитники Уткиной сняли ходатайство о вызове свидетелей и потребовали прекратить разбирательство по делу на основе ранее полученных сведений. Адвокаты активистки настаивали на несостоятельности обвинений и наличии несостыковок в деле.

В разговоре с ЗАКС.Ру после заседания Уткина выразила удивление из-за переноса оглашения решения по ее делу. Она отметила, что суд, возможно, хочет «красиво обосновать» уже существующее решение. 

"Надо же красиво расписать. Прошло, видимо, время, когда вот так быстренько клепали. Сейчас в Европейский суд же все идет. Все же пошли стройными рядами в Европейский суд и там, в основном, выигрывают", - сказала она.

Уткина отметила, что решение может быть еще не принято. Однако, все предыдущие суды «нам не дают право так думать», уверена активистка.

Напомним, Уткину обвинили в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время флэш-моба 9 февраля на Невском проспекте. При этом, она была задержана на следующий день перед началом «Марша материнского гнева». Ранее прошло несколько заседаний, на которых допрашивали свидетелей и знакомились с доказательствами.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

14:56 УФАС возбудило дело из-за рекламы суши-бара с "бранными" корнями в названии

14:19 Радзиховский был бы рад применению закона о "фейках" к федеральным телеканалам

14:19 Муниципал: Глава МО Красненькая речка положительно оценил увеличении прав муниципалов по обращению с животными

13:49 Совфед задерживает принятие закона о запрете хостелов в жилых домах

13:20 "Коммунисты России" горячо протестуют против создания фан-зоны на Дворцовой

13:19 Смольный закупает беруши для сотрудников

12:54 Противники застройки Бестужевской вышли на пикет к Смольному

12:33 Шишкина заподозрила Смольный в страхе перед профессиональными историками   1

12:15 Макаров не планирует заводить страницы в соцсетях

12:02 Макаров: Бюджет должен корректироваться весной

11:43 Быков удручен тем, что народ видит в интернете комфорт, но не видит за ним политики

11:33 Петербургским волонтерам дадут возможность участвовать в реставрации памятников

11:26 Вишневский поднял в ЗакСе вопрос о весенней корректировке бюджета   3

11:13 Суд перенес оглашение решения по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" активистки

11:06 ЗакС окончательно принял закон о юридической поддержке жертв политрепрессий   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.