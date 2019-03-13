Суд перенес оглашение решения по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" активистки

Куйбышевский районный суд перенес на 14 марта оглашение решения по делу перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Суд вызвал двух свидетелей для дачи показаний, но они не явились. Судья заявил, что один из них находится на похоронах, второй - восстанавливается после операции. Защитники Уткиной сняли ходатайство о вызове свидетелей и потребовали прекратить разбирательство по делу на основе ранее полученных сведений. Адвокаты активистки настаивали на несостоятельности обвинений и наличии несостыковок в деле.

В разговоре с ЗАКС.Ру после заседания Уткина выразила удивление из-за переноса оглашения решения по ее делу. Она отметила, что суд, возможно, хочет «красиво обосновать» уже существующее решение.

"Надо же красиво расписать. Прошло, видимо, время, когда вот так быстренько клепали. Сейчас в Европейский суд же все идет. Все же пошли стройными рядами в Европейский суд и там, в основном, выигрывают", - сказала она.

Уткина отметила, что решение может быть еще не принято. Однако, все предыдущие суды «нам не дают право так думать», уверена активистка.

Напомним, Уткину обвинили в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время флэш-моба 9 февраля на Невском проспекте. При этом, она была задержана на следующий день перед началом «Марша материнского гнева». Ранее прошло несколько заседаний, на которых допрашивали свидетелей и знакомились с доказательствами.

София Саттарова