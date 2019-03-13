ЗакС и братья наши меньшие

Четырбок - за собак, Анохин - за кошек, Макаров и оппозиция – за весеннюю корректировку бюджета. Как прошло самое короткое в этом году пленарное заседание Законодательного собрания - в отчете ЗАКС.Ру.

По просьбе председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока («Единая Россия») первым вопросом в повестку заседания ЗакСа 13 марта поставили законопроект о разграничении полномочий городского парламента и Смольного в области обращения с животными. В пояснительной записке Четырбок и другой единоросс Роман Коваль указали, что документ необходим для привлечения регионального законодательства в соответствие с федеральным после принятия Госдумой закона об ответственном обращении с животными.

Однако оппозиционные депутаты увидели в законопроекте многочисленные уступки перед Смольным. Городскому правительству, по их мнению, предоставлялось слишком много полномочий: определять порядок обращения с безнадзорными животными; создавать и курировать приюты; вести перечень питомцев, оставшихся без хозяев и так далее. Против таких разграничений выступили представители «Яблока» и «Справедливой России». Лидер фракции «яблочников» Борис Вишневский даже упрекнул коллег в «законодательном мазохизме». Но против законопроекта проголосовали только 8 депутатов.

Принятая в первом чтении инициатива предусматривает также наделение муниципалов возможностью определять места для выгула собак.

- То положение, которое сейчас есть, не выдерживает никакой критики, - объяснил журналистам Четырбок после заседания. – У нас есть перечни территорий, где должны быть организованы площадки для выгула домашних животных. Как правило, такие места не организованы, они организуются только в местах нового строительства. Местные власти точно могут дать ответ, где расположить газон, где сделать детскую площадку, а где организовать место по выгулу домашних питомцев.

Во время обсуждения законопроекта Четырбок отметил, что под домашними питомцами подразумевает в первую очередь собак и пошутил, что кошек и попугаев хозяева выгуливают редко. Но проблему котов все же решил поднять его однопартиец Андрей Анохин. Он заявил с трибуны, что ТСЖ и управляющие компании замуровывают животных в подвалах, обрекая их на смерть.

- Наше отношение к кошкам должно стать визитной карточкой нашего города, - заявил депутат и призвал коллег законодательно бороться с живодерами.

Остальные вопросы повестки депутаты обсудили быстро. В частности, приняли во втором чтении законопроект о переименовании МО «Черная речка». Была утверждена поправка, согласно которой округ станет «Ланским» только в 2020 году.

Оппозиционные депутаты снова выступили, когда обсуждался вопрос о поправке в городской закон о бюджетном процессе. Предлагаемое изменение носит технический характер, оно было внесено в ЗакС еще в ноябре 2018 года. Однако первое чтение законопроект прошел как раз в дни, когда оппозиция яростно критиковала Смольный за нежелание проводить весеннюю корректировку бюджета. Эта тема, ожидаемо, была поднята и во время обсуждения поправки.

На трибуну вышел «яблочник» Вишневский и обрисовал суть проблемы. Врио губернатора Александр Беглов пообещал провести весной корректировку бюджета, чтобы заложить в него расходы на закупку снегоуборочной техники на новый зимний сезон. Однако позже председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что весенней корректировки не будет.

- Надеюсь, вы понимаете, что это означает? Если мы скорректируем бюджет в ноябре, а в декабре проведем конкурс на закупку техники, зима опять застанет нас врасплох, - продолжил Вишневский. – Мы обсуждали этот вопрос на выходных на встрече с Александром Дмитриeвичeм, к сожалению, в условиях крайне ограниченного времени. Мы не получили четкого ответа.

Мысль продолжил выступивший следом депутат фракции Партия роста Максим Резник:

- Я абсолютно убежден, что, если правительство не предложит весенней корректировки, это будет прямой обман граждан. И с точки зрения рассказов про нехватку денег, саботаж, злых албиных в большом количестве. Все это будет пустым, извините за жаргон, голимым пиаром, если за этим не последует изменений в бюджет.

Другие депутаты высказываться не стали. Но спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на своем брифинге, заявил, что идею весенней корректировки поддерживает весь парламент. Сам спикер тоже высказался за идею оппозиции.

- Депутаты не просто высказывают мнения, которые им приходят в голову. Им приходят обращения от избирателей, от ветеранских организаций. Всегда возникают какие-то моменты, которые мы должны решать. Решать с помощью бюджета. Безусловно, у нас была традиция весенней корректировки бюджета. На наш взгляд, безусловно, бюджет должен корректироваться весной, для того чтобы за лето решить очень многие проблемы и вопросы, которые у нас жизнь выявила, - поделился Макаров с журналистами.

Другие вопросы повестки не вызвали резонанса. Пленарное заседание продлилось полтора часа и стало самым коротким за два с половиной месяца 2019 года.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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