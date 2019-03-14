Ковалев попросил Беглова изменить ПЗЗ для спасения Пулковских высот

Лидер фракции “Справедливая Россия” в Законодательном собрании Алексей Ковалев написал заявление на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова с просьбой измененить правила землепользования и застройки для сохранения исторического ландшафта Пулковских высот. Об этом депутат сообщил на пресс-конференции 14 марта.

По словам Ковалева, он поднимал эту тему на встрече системной оппозиции с Бегловым 10 марта, и временный губернатор попросил обратиться к нему в письменной форме.

Ковалев отметил, что ответа из Смольного еще не получил.

Другой депутат ЗакСа, “яблочник” Борис Вишневский на той же пресс-конференции заявил, что встреча с временным губернатором была малоконструктивной.

- Три месяца ждали, когда нас примут. Когда приняли, режим встречи был такой, что обсудить мы ничего не успели, - отметил Вишневский.

Оба депутата подчеркнули, что строительство даже одной очереди жилого комплекса “Планетоград” будет губительно и для действующей на Пулковских высотах обсерватории и для исторического ландшафта местности.

Борьба за Пулковскую обсерваторию началась в 2016 году. В защиту охранной территории ранее неоднократно высказывались депутаты Законодательного собрания - Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев. Несмотря на общественное недовольство, бывший губернатор Георгий Полтавченко фактически встал на сторону застройщика.

В марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК «Планетоград», но летом разрешение на строительство все-таки было предоставлено.

Пулковская обсерватория, открытая в первой половине 19-го века, имеет статус объекта всемирного наследия.

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