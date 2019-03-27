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15:02

Депутат Резник упрекнул режиссера Фурманова в «хлестаковщине»

фото ЗакС политика Депутат Резник упрекнул режиссера Фурманова в «хлестаковщине»

В ходе очередного заседания Заксобрания в среду, 27 марта, Петербурга депутат Максим Резник заявил о проблеме неравномерного распределения бюджетных средств среди негосударственных театров.

- Многие годы бюджет у нас устроен таким образом, что негосударственные театры делятся на один и все остальные, порядка шестидесяти. Финансирование в отдельные годы одинаковая этого одного и остальных шестидесяти, - заявил парламентарий.

Он имел в виду театр «Русская антреприза», руководимый режиссером Рудольфом Фурмановым, советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Резник отметил, что не берется оценивать личные качества режиссера и репертуар, а говорит только о бюджетной справедливости.

- Почему получается так, что из года в год 30 млн - и планируется увеличение до 33-х - именно этому театру? Все в городе шепчутся: «Да потому что он всем говорит, что он друг президента», - продолжил депутат. - Если бы у меня была возможность, я бы спросил у Владимира Владимировича: «А у вас есть такой друг Рудольф Давидовдич Фурманов?» Если бы он не вспомнил сразу, я бы ему сказал: «Вы у него несколько лет назад в театре на пианино сыграли. Теперь мы за это платим дань дружбы». Уверен, что президент был бы в гневе. Мы не должны оплачивать ничью дружбу, оплачивать ничью «хлестаковщину».

По словам Резника, проблема и ранее поднималась в стенах Мариинского дворца, в том числе актрисой и депутатом «Единой России» Анастасии Мельниковой. Однако актуальности вопросу предала озвученная позиция петербургского отделения Союза театральных деятелей, днем раньше исключившего Фурманова из своих рядов.



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16:47   Аппа Лай  
Слава тебе Резник, ты всегда был против власти, ты учишь детей и сам ты хоть и лысый, но смачный. Ты такой красивый.  Я влюблен в тебя Резник. Звони мне прямо сейчас! И говори, дуй, говори, говори! Благодарю, тебя о, аллах, за то что есть такой депутат. Такой ты красивый. Звони!

16:40   Честный бывший работник больших и малых театров, уволенный отовсюду, но страдающий только одним мест  
Пострадал я, очень пострадал. Пелестрадал. Посему не могу сдержать себя и день начинаю со своей боли. пишу на сайтах. пойду, что ли смычки пересчитаю. браво тебе резник, ты мой кумир спасибо, отогрел стладающую душу мою. жалко матом писать нельзя. узнают. дайте мне стену! резник - ты гений!

15:41    
В десятку!  Рудик с юности усвоил золотое правило - пИсать против ветра - не выгодно. Гораздо выгоднее пресмыкаться перед властьпридержащим контингентом и широко манкировать своими связями. Это спасло его от уголовки за первую кражу музыкальной аппаратуры из клуба НИИРПА, где он занимался художественной самодеятельностью.  Лизоблюдство и изворотливая хлестаковщина помогают ему не бедствовать. За что его терпеть не могут нормальные честные работники театров. Гнусный он внешне и внутренне.

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