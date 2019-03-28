Как в Петербурге прошла годовщина протеста дальнобойщиков

В нескольких городах России 27 марта прошли акции дальнобойщиков, приуроченные к двухлетию их всероссийского протеста против введения налоговой системы «Платон». На улицу вышли и петербургские дальнобойщики – члены «Объединения перевозчиков России» (ОПР). Они организовали стоянку в Кировском районе с самого утра и простояли там до вечера. Задержаний полицейские не провели и в футбол с дальнобойщиками не поиграли, хотя те это и предлагали. Поле большое, места много, две команды есть.

Оперативные полицейские

Два года назад, в 2017 году, российские дальнобойщики решили выступить против очередного повышения платы в «Платоне». Тогда водители организовали стачки по всей стране. В Петербурге большегрузы выстроились по обе стороны Московского проспекта. В акции приняли участие около 80 грузовых машин. В тот день 2017 года не обошлось без задержаний – в отдел забрали лидера ОПР Андрей Бажутина, который возглавил забастовку в Петербурге. В суде Бажутину дали 14 суток ареста.

После этой стачки и ещё нескольких акций ОПР признали иностранным агентом. Минюст основывал свое решение на одноразовом переводе 250 тысяч рублей пожертвования из Германии. В 2018 году суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей за непредставление сведений некоммерческой организацией, которая признана иноагентом.

Место акции 2019 года стало известно около 4 утра 27 марта. Тогда же первые участники приехали на пересечение проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова. Примерно через полчаса на место прибыли и сотрудники полиции, рассказал ЗАКС.Ру член ОПР Сергей Галак.

- Мы сами удивились, что они очень оперативно среагировали. Мы не знаем, откуда они узнали место. В течение получаса тут было нагнано микроавтобусов больше, чем нас. Просто кто-то «слил» место, - считает Галак.

Он вместе со своим товарищем приехал из Новгородской области. По словам Галака, они решили не организовывать акцию у себя, а поддержать петербургских членов ОПР.

Помимо полицейских и дальнобойщиков на стачку приехали и сотрудники местной администрации, рассказал Галак. Он уточнил, что люди не представились, но потом «ребята сказали, что это с администрации».

- Три человека приезжали с администрации с утра и до вечера. Они всё какие-то бумаги привозили милиционерам. Они пытались нас отсюда подвинуть, - заявил участник ОПР.

Он добавил, что «люди из администрации» хотели приравнять их стоянку к митингу. На одной из фур красовалась большая надпись против дополнительных налогов помимо акциза на бензин, дальше в колонне стояла другая фура – у неё на лобовом стекле надпись «Нет Платону». Галак сообщил, что приехавшие три человека с бумажками «бегали с рулетками» и замеряли расстояние между этими двумя автомобилями – есть ли там 50 метров? Такое расстояние должно быть между одиночными пикетами, если оно меньше, то пикеты признают несанкционированным митингом. Там было и больше 50 метров, заявил Галак, но одну фуру их всё-таки заставили подвинуть дальше.

Тренировочные сборы

Как сообщали утром 27 марта СМИ, на стачке собралось около 35 грузовых фур и 115 легковых автомобилей. К вечеру количество «протестных» автомобилей заметно убавилось, как и число полицейских. На месте остались около 30 дальнобойщиков с 15 грузовыми и 15 легковыми машинами, за ними наблюдали около десятка полицейских. У правоохранителей было три микроавтобуса и пара легковых машин, в которые сотрудники полиции садились погреться.

Координатор петербургского отделения ОПР Сергей Владимиров рассказал, что они организовали сбор участников организации для знакомства друг с другом.

- Сейчас это тренировочные сборы. Люди должны узнать друг друга, притереться друг к другу. Должны научиться «кусаться» с полицией. Должны узнать свои права, должны почувствовать себя людьми, - сообщил Владимиров.

Дальнобойщики выступили против ввода реестра грузоперевозчиков массой от 2,5 тонн, а также против повышения штрафов, НДС и акцизов. Были и другие пункты, но больше всего собравшихся волновала система взимания платы с большегрузов «Платон». Активные члены ОПР в ней не регистрируются принципиально. Некоторым выписывают за это штрафы, но их они тоже не платят.

По словам Владимирова, очень многие оставили работу «частником» из-за введения «Платона»: кто-то ушел в наем, кто-то «болтается без определенного места работы».

- Если в 2015 году нас было 75% от общего рынка грузоперевозчиков, то сейчас нас в лучшем случае осталось 50%, - добавил координатор.

Он уточнил, что с введением системы в 2015 году людям приходится «работать за еду». Против «Платона» дальнобойщики выступают не только из-за того, что это третий аналогичный налог (есть ещё акциз на бензин и транспортный налог), но из-за того, что таким образом повышается конечная стоимость товаров в магазинах. Член ОПР Вадим Яцук заявил, что сейчас чувствует негативное воздействие «Платона» как потребитель.

- Скажем так, на первом этапе «Платон» - это проблема перевозчика. Когда его освоят все перевозчики и вложат его в цену товара – это будет проблема потребителя, - сказал Яцук.

В этом мнении его поддерживает другой ОПРовец Сергей Овчинников. Он считает, что задумка была в том, чтобы большегрузы включили стоимость «Платона» в стоимость перевозки.

- А это, естественно, повлечет подорожание товаров, - уверен Овчинников. – И платить будут вообще все! Что это как не рэкет? А платить кому? Игорю Ротенбергу и его сотоварищам?

Можно лучше

В Петербурге акция дальнобойщиков прошла без задержаний, в отличае от аналогичных стачек в Москве и Екатеринбурге. Полицейские несколько раз предупредили собравшихся о необходимости соблюдать Федеральный закон №54 о митингах. Представители ОПР отнеслись к этому без особого страха и предложили сотрудникам правоохранительных органов сыграть в футбол. Те отказались: на службе не положено.

Дальнобойщики весь день провели на поле, стараясь привлекать внимание проходящих и проезжающих мимо людей своими яркими жилетами и скоплением фур с флагами. Несколько неравнодушных подошли и поинтересовались, что за акция и против чего выступают, рассказал Галак. Кто-то просто узнавал все подробности, кто-то приносил лимонад, уточнил новгородский ОПРовец.

Лимонад поставили на общий стол – в одной из фур дальнобойщики организовали столовую с обогревом. Протестующие предлагали погреться и выпить чаю всем подходящим к ним неравнодушным гражданам. К 19:00 часам большинство собравшихся переместились в эту фуру – на улице заметно похолодало. Однако стоять дальнобойщики всё равно намерены были минимум до 21:00 часов. В фуру же переместились и разговоры. Кто-то всё продолжал ругать «Платон» и другие налоги, кто-то углубился в спор на историческую тему, а пара человек обсуждала подшипники.

Вместе с дальнобойщиками на поле стояли и участники «Бессрочного протеста». Представитель движения Владимир Шипицын заявил, что они разделяют все требования ОПР и решили поддержать организацию своим присутствием.

По словам Галака, за день в ОПР вступили около 20 человек. Так что сбор прошел успешно, уверен он. Оценку «4-» акции дал Овчинников. Он рассказал, что участников должно было быть в три раза больше. Почему не приехали остальные, он не знает – «будем разбираться». Овчинников остался недоволен и автомобилистами, которые проезжали мимо по проспекту Маршала Жукова.

- Здесь мы на виду у проезжающих мимо граждан, которые даже ни один не посигналил! Да, люди к нам подходят. Те, кому не всё равно, в какой стране будут жить их дети. Вот тем, видимо, всё равно! – сказал Овчинников, взмахнув руками и указав на дорогу с автомобилями.

София Саттарова

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