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14:26

За 27 марта в Петербурге от плохой уборки снега пострадало более 180 человек

фото ЗакС политика За 27 марта в Петербурге от плохой уборки снега пострадало более 180 человек

В Петербурге 27 марта от последствий плохой уборки снега и наледи пострадало более 180 человек. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания сообщил заместитель председателя комиссии Александр Ходосок, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По его словам, именно столько человек обратились в среду за медицинской помощью. Ходосок добавил, что травмирование граждан - это отдельный вопрос. Их количество «очень большое».

Напомним, в зиму 2018-2019 годов в Петербурге выпало большое количество снега. При этом, уборка дорог и кровель от осадков была организована вызывала критику горожан и политиков. В феврале глыба льда упала на головы двух студентов. Один из них скончался на месте.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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