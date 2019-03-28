“Справедливая Россия”: В планах выборы и социализм

Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов 28 марта принял участие в отчетно-выборной конференции петербургского отделения партии. Он заявил, что справедливороссы будут участвовать и в муниципальной, и в губернаторской кампаниях, а позже рассказал журналистам, при каких условиях кандидат от эсеров снимет свою кандидатуру в пользу лидера губернаторской гонки. Также Миронов накануне всероссийского съезда СР попросил своих соратников не верить слухам о смене курса партии и заверил, что она останется социал-демократической, даже приняв в свои ряды монархиста Константина Малофеева.

Сюрпризы на выборах

Председатель “Справедливой России” и уроженец города Пушкина Сергей Миронов стал основным докладчиком на очередной региональной конференции петербургского отделения его партии. После вступительных слов о федеральных законопроектах СР и баталиях с единороссами в Госдуме, он описал народное возмущение политикой партии власти. На фоне протестов против повышения пенсионного возраста и мусорной реформы, по словам Миронова, единый день голосования в сентябре 2019 года может преподнести сюрпризы для “Единой России”.

- Наша задача - кратно увеличить количество своих муниципальных депутатов, - заявил лидер СР однопартийцам.

Он тут же добавил, что и в губернаторских выборах представитель эсеров обязательно будет участвовать, правда, еще нельзя сказать, кто именно.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Миронов дал понять, что партия окончательно определиться со своим кандидатом в течение ближайшего месяца. По его словам, на первомайской демонстрации уже должно быть известно, кто представит СР на губернаторских выборах. Он объяснил, что решение примет президиум федерального совета партии после совещания с региональным руководством.

В последнее время ходят слухи, что именно руководитель регионального отделения Марина Шишкина основной фаворит у членов президиума. Миронов заявил, что помимо Шишкиной в шорт-лист претендентов входят депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко, а также депутаты ЗакСа Алексей Ковалев и Надежда Тихонова.

- Если говорить о моей позиции, то практически в 90% случаев наши кандидаты в главы регионов - это председатели региональных отделений либо депутаты Государственной думы, - подчеркнул Миронов.

Условия сдачи

Как известно, расклад сил в муниципальных советах таков, что не получив подписи депутатов-единороссов, кандидат от “Справедливой России” не сможет пройти “муниципальный фильтр” и зарегистрироваться. Миронов намерен решать этот вопрос с помощью врио губернатора Петербурга Александра Беглова, с которым они давно знакомы. Лидер СР рассказал, что Беглов звонил ему, узнав, что Миронов приехал в Петербург и звал попить чайку, но времени на это у эсера не нашлось.

- Если нам будет готов оказать помощь врио губернатора, мы с пониманием и благодарностью к этому отнесемся, - заявил политик журналистам.

На вопрос об отношении к лозунгу “За любого кроме Беглова” Миронов ответил, что ему ближе “приморский вариант”. Он напомнил, что на прошлогодних выборах губернатора Приморского края партия поддержала провластного кандидата Олега Кожемяко, а тот в знак благодарности заново отправил в Совет Федерации эсера Светлану Горячеву, представлявшую регион в сенате с 2014 года.

- Нам очень нужно, чтобы наши люди были в Совете Федерации. Наша партия тогда официально поддержала Олега Кожемяко, тем более я его давно знаю как крепкого хозяйственника, - добавил лидер эсеров. - Есть еще один вариант. Мы готовы, чтобы нашего коллегу направили на пост если не председателя [регионального] правительства, то заместителя. Но это при условии, что главный кандидат не идет от “Единой России”, а идет как самовыдвиженец.

Напомним, в конце 2018 года петербургский ЗакС принял закон, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах. Автором законодательной инициативы был единоросс с пятнадцатилетним стажем Александр Беглов.

В социализм с Малофеевым

Региональная конференция предваряла всероссийский съезд партии, который пройдет 21 апреля в Москве. Вокруг него уже ходит множество легенд. В политических кругах говорили, что в борьбе за электорат партия поменяет свой идеологический курс вправо, объединится с “Родиной” и даже сменит название. Масла в огонь подлила новость о том, что ряды справедливороссов в середине марта пополнил бизнесмен, основатель телеканала “Царьград” Константин Малофеев, говоривший в интервью BBC, что мечтает о возрождении монархии в России.

Одна из целей “Справедливой России”, согласно ее уставу, “содействие формированию социального и эффективного государства”. Выступая перед однопартийцами, Миронов заверил их, что все остается по-старому - политических объединений и смены курса не планируется.

- Мы с вами социалисты были и остаемся. Никакого крена в монархизм быть не может, - заявил лидер партии.

Отвечая на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, Миронов рассказал, что бизнесмен Малофеев гармонично влился в ряды справедливороссов и за две недели уже зарекомендовал себя как деятельный партиец.

- У Константина Малофеева очень интересные международные связи. Так получилось, что у него хорошие контакты с европейцами, которые сегодня выступают против санкций в отношении России. У них разная политическая ориентация, где-то это альтернативные левые, а где-то наоборот консерваторы. Наш секретарь по международным вопросам Александр Романович с большим энтузиазмом начал с ним обсуждать новые формы [работы], - рассказал эсер.

Он также отметил, что и в партии новичка встретили хорошо. По словам Миронова, на президиуме Малофеева спросили, почему он выбрал именно “Справедливую Россию”, тот ответил, что как православный христианин не видит другой партии, которая бьется за социальную справедливость.

- Больше вопросов не было. Члены президиума проголосовали единогласно, - отметил Миронов. - Я думаю, что на съезде он войдет в руководство, в президиум центрального совета партии.

Марина Шишкина в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру сказала, что с Малофеевым пока не знакома.

По итогам конференции Шишкину ожидаемо переизбрали руководителем петербургского отделения партии. За нее проголосовали все делегаты конференции, альтернативным кандидатом никто быть не захотел. Полномочия бывшего депутата ЗакСа у руля регионального отделения продлятся до весны 2021 года.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.