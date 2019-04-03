Таинственный «не теракт»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что он пробыл в Военно-космической академии имени Можайского весь вечер и всю ночь на 3 апреля 2019 года после прогремевшего там взрыва. Макаров согласился прокомментировать случившееся, отметив, что ему известна картина происшествия. Но после комментария возникло еще больше вопросов.

Спустя почти сутки после прогремевшего 2 апреля взрыва в ВКА им. Можайского спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров публично высказался о происшедшем. От Макарова, как бывшего заместителя заведующего кафедры академии Можайского и депутата от Петроградского района, комментариев ждали еще в день инцидента. Но ни пресс-служба ЗакСа, ни личный пресс-секретарь спикера его не предоставили.

Только в среду, выступая на брифинге, Макаров заявил журналистам, что пробыл в академии всю ночь после взрыва. Что он там делал, спикер не объяснил, но комплиментов в адрес руководства ВКА и стоявших в оцеплении рядовых военнослужащих не жалел. Всех их, за грамотные действия, спикер пообещал наградить в Мариинском дворце.

- Мы же все понимаем, какой мощности был заряд, и к чему все могло привести, - прокомментировал Макаров, имея ввиду своевременную эвакуацию офицеров и курсантов можайки.

По непроверенной информации, мощность безоболочного взрывного устройства составила по разным оценкам от 500 до 800 граммов тротила. Корреспондент ЗАКС.Ру, прибывший к академии вскоре после взрыва, сообщил, что осколки стекла собирали на другой стороне Ждановской улицы. Также очевидцы говорят, что слышали переговоры по рациям силовиков, стоявших в оцеплении. В них якобы говорилось, что внутри академии ведется работа «со вторым устройством». Но даже если это была ложная тревога, что было устройством первым?

Официальной информации о том, что взорвалось в академии Можайского, до сих пор нет. Данные о заложенном под лестницей самодельном взрывном устройстве спустя сутки никто из официальных лиц не подтвердил. Например, врио губернатора Александр Беглов, который прибыв на место происшествия, не вышел к собравшимся у академии журналистам, а позже на своей странице «Вконтакте» заявил, что взорвалось «неустановленное устройство».

Вячеслав Макаров назвал взорвавшееся устройство словом «предмет». А в целом случившееся он охарактеризовал как «не террористический акт».

- Это не был террористический акт. Проведено комплексное исследование, обстоятельства дела установлены по секундам, что, кто, где и как, - заявил Макаров.

Что это был за предмет и как он оказался на территории учебного заведения, которое второй человек в городе и руководитель петербургского отделения главной партии страны называет своим домом, спикер уточнять не стал. При каких обстоятельствах в центре Петербурга происходит взрыв, если это не теракт, - Макаров не сказал. Почему уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство? Кому могло понадобиться убивать военных таким изощренным способом? Обо всем этом Макаров предпочел не говорить, сославшись на «тайну следствия».

Депутаты ЗакСа, обычно чутко и оперативно реагирующие на новостную повестку, в ходе пленарного заседания также ни разу не вспомнили о случившемся днем раньше. Они были заняты обсуждением других вопросов: сбора валежника, законопроекта о местах для шашлыков и штрафов для забывчивых автовладельцев. Второй раз за месяц перед ними выступал бизнес-омбудсмен Александр Абросимов, которого многие парламентарии предпочли не слушать. Некоторые депутаты разошлись по кучкам для переговоров, другие и вовсе покинули зал заседания.

Ни единого слова на «пленарке» 3 апреля не было сказано и о годовщине террористического акта в петербургском метрополитене, который случился ровно два года назад.

Впрочем, на брифинге Вячеслав Макаров освятил эту тему подробно, выступив за введение смертной казни для террористов.

- Двадцать лет назад Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал: “Мочить террористов в сортире”. Самый подходящий сортир для них - это смертная казнь, - заявил председатель петербургского парламента.

В террористы он записал и подсудимых по делу о взрыве в петербургской подземке, хотя суд над ними начался только 2 апреля и они еще не признаны виновными. В ходе первого заседания, напомним, ни один из 11 человек, обвиненных в участии в организации взрыва, не признал своей вины, несколько человек сообщили о пытках.

- Вы знаете, что начался суд над террористами. Все они задержаны, все причастны к террористическому акту, - уверен Макаров.

На брифинге он вообще говорил в основном о неприятных для себя людях. Закончив тему с террором, он еще более эмоционально прошелся по предпринимателям Андрею и Дмитрию Зайцевым, обидевшим его любимую подчиненную Юлию Шик. Она, напомним, пытается вернуть себе детей, которых ее бывший супруг Андрей Зайцев забрал себе. Макаров к этому процессу пытался подключить всевозможные ведомства, а теперь обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Обсуждая экс-супруга Шик и его отца, директора «Завода слоистых пластиков» Дмитрия Зайцева, спикер, как обычно, не скупился на оскорбления. На этот раз он назвал их не только презренным словом «олигархи», но и «позором Санкт-Петербурга».

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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