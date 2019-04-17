Ковалев требует наказать "Мостотрест" за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к главе КГИОП Сергею Макарову с требованием наказать сотрудников ГБУ «Мостотрест» за установку временной ограды на набережной канала Грибоедова, повредившей исторические гранитные плиты, сообщили во фракции «Справедливая Россия».

Металлическое ограждение установили на набережной от дома № 131 до Могилевского моста 16 апреля, что сильно возмутило петербуржцев. Очевидцы сравнили ее с тюремной, решив, что выглядит этот участок как территория для прогулок заключенных. В «Мостотресте» объяснили, что в этом месте будут капитально ремонтировать участок набережной, и ограждение должно было защитить пешеходов. На следующий день ограждение демонтировали, объяснив это отсутствием согласования и изменением места установки согласно схеме организации дорожного движения.

Ковалев обратил внимание Макарова, что ограждение установили с помощью металлических штифтов, просверлив отверстия в исторических гранитных плитах. Этот участок набережной датируется 1764 годом. По словам Ковалева, эти отверстия убрать тяжело, туда будет попадать вода, при перепадах температур гранит начнет рушиться, и сохранность исторической набережной окажется под угрозу. Затраты на восстановление плит Ковалев оценивает более чем в 500 тысяч рублей.

В действиях лиц, установивших ограду, усматриваются признаки нарушения ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или значительное повреждение). На это основании депутат просит Макарова принять меры в отношении должностных лиц ГБУ «Мостотрест».

Раннее 17 апреля стало известно, что глава «Мостотреста» Александр Бурносов покинул свой пост. Его место занял временно исполняющий обязанности директора учреждения Андрей Кочин.

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