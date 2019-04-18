Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей

Самый маленький доход среди депутатов петербургского Заксобрания, судя по опубликованным вечером 18 апреля документам, в 2018 году был у бывшего футболиста и члена ЛДПР Виктора Сысоева. Он задекларировал 1,936 млн рублей.

Единоросс Дмитрий Тугов отчитался о доходе в размере 1,954 млн рублей. Остальные парламентарии за 2018 год заработали больше 2 млн рублей каждый.

По итогам 2017 года меньше 2 млн рублей дохода задекларировали 4 депутата ЗакСа, а по итогам 2016 года - 19 парламентариев. Все три года доход Сысоева был ниже, чем у коллег.

Отметим, что самый молодой депутат ЗакСа впервые задекларировал сведения о своей жене, с которой заключил брак осенью 2018 года. Его супруга заработала за год 1,2 млн рублей. Она владеет долей в квартире площадью 60,2 кв. м. У самого Сысоева в собственности по-прежнему ½ доля в квартире площадью 52,3 кв. м и автомобиль Hyundai I30.

Гораздо лучше дела с финансами обстоят у матери Виктора Сысоева - депутат от "Единой России" Любовь Егорова задекларировала 7, 4 млн рублей дохода, что на 2,1 млн рублей больше прошлогоднего заработка.

ЗАКС.Ру уже рассказывал о самом богатом депутате ЗакСа Александре Рассудове и доходе спикера парламента Вячеслава Макарова.

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