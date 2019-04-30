Первомай-2019: Кто, где, когда

Единороссы отправятся к Зимнему дворцу, коммунисты – к Исаакиевскому собору, а демократы – к памятнику Ленину. Это только часть политических сил, которые выйдут 1 мая в центре города. В единственный день в году, когда можно устраивать шествия по Невскому проспекту, традиционно вспоминают не только о трудовых правах и социальных гарантиях. ЗАКС.Ру разбирался, кто и с чем пойдет на Первомай-2019.

«Единая Россия» и первые лица

Шествие традиционно откроет колонна “Единой России”. Они начнут собираться в 10 утра у домов №№ 73-75 по Невскому проспекту. К этому времени главная петербургская магистраль уже будет перекрыта. По сообщению регионального УГИБДД, в 2019 году Невский проспект закроют для транспорта аж с семи часов утра.

В первых рядах пойдут члены исполкома петербургского отделения «Единой России» и секретарь отделения, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщили в партии. Обычно рядом с председателем городского парламента идет и градоначальник. В пресс-службе Смольного ЗАКС.Ру подтвердили, что участие врио губернатора Петербурга Александра Беглова «скорее всего» ожидается, но «формат уточняется».

1 мая 2018 года

«Единая Россия» пообещала вывести на Первомай представителей всех 18 районных отделений партии. Рядом с ними традиционно пойдут лояльные ей профсоюзные объединения, такие как Соцпроф и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Лидер ФНПР Михаил Шмаков заявил, что его соратники проведут Первомай под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Значение этих слов он объяснил так: общественные богатства должны честно распределяться «на основе конструктивного и результативного диалога».

Шествие единороссов и дружественных им профсоюзов закончится совместным митингом на Дворцовой площади.

Идут к Исаакию

Большое количество разнообразных по взглядам политических сил проведут шествия по Невскому проспекту с последующими митингами в разных частях Исаакиевской площади. Первыми на площадь придут члены ЛДПР. Они встречаются с 10-40 у дома № 35 по Лиговскому проспекту, а закончить свое шествие планируют в 12-20.

По словам руководителя регионального отделения партии Олега Капитанова, будут озвучены требования увеличить финансирование строительства метрополитена, остановить уплотнительную застройку, отменить ипотеку, предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. По оценке Капитанова, в колонне ожидается до 300 человек, в том числе депутаты Законодательного собрания: он сам и Виктор Сысоев.

Следом за ЛДПР пройдет колонна КПРФ, с 10-30 собирающаяся у дома № 33 по Лиговскому проспекту. В их шествии тоже примут участие депутаты ЗакСа и Госдумы, в том числе потенциальный кандидат в губернаторы Владимир Бортко, который несколько недель с билбордов звал петербуржцев на Первомай. По словам первого секретаря петербургского горкома КПРФ Ольги Ходуновой, одним из главных лозунгов демонстрации станет требование честных муниципальных и губернаторских выборов.

Кроме того, коммунисты намерены высказаться в поддержку производственных предприятий Петербурга и припомнить «Единой России» повышение пенсионного возраста. КПРФ обещали поддержать участники «Левого фронта» и дружественных общественных организаций.

1 мая 2018 года

Также с системными коммунистами пойдут обманутые дольщики ГК «Норманн». Об участии в Первомае заявили и дольщики разорившейся компании СУ-155. Одним из их лозунгов будет «Беглов, расформируй Бездомный полк!»

Отдельной колонной отметятся представители объединения “РОТ-Фронт”, партии РКРП-КПСС и «Объединенной коммунистической партии». Их сбор начнется в 10-30 по адресу Лиговский проспект, 29. Представитель инициативной группы «Защитим Исаакиевский собор» Кристина Верман рассказала ЗАКС.Ру, что защитники Исаакия также пойдут в этой колонне и выступят на митинге коммунистов.

- Но некоторые активисты из идейных соображений идут с «Яблоком» и объединенной оппозицией, - отметила Верман.

«Монстрация», феминистки, зоозащитники

У дома № 27 по Лиговскому проспекту в 10-30 встречаются участники независимых профсоюзов и несистемных левых. В этой колонне, в частности, пойдут представители РСД, «Ревальтернативы», «Левого блока» и феминисток из группы Left-Fem, на днях заявивших о переименовании в An-Fem. Участники этого шествия пообещали поднять темы политических репрессий, пыток и борьбы власти с «нежелательными организациями». Социалисты из РСД также намерены потребовать от власти честных выборов.

В той же колонне, но отдельным блоком пойдет «Партия мертвых». Этот арт-проект попал в центр внимания на прошлом Первомае. Полицейские решили, что коллаж с портретом Путина в руках загримированной под покойника активистки выглядит подозрительно, и на всякий случай задержали девушку. Позже суд постановил активистку оштрафовать, а коллаж с президентом уничтожить.

Рядом с «мертвыми» пройдут участники «Монстрации», первомайского хэппенинга, придуманного новосибирским художником Артемом Лоскутовым. В Петербурге акцию проведет молодежное движение «Весна».

«Другая Россия» свою демонстрацию организует под лозунгами «За раскулачивание олигархов», «За права для молодежи», «За нацию и свободу». Другороссы встречаются в 10-30 у дома № 25 по Лиговскому проспекту.

В то же время, но у 19-го дома пройдет сбор «Марша за права животных». Зоозащитники выступят против вивисекции, в поддержку уголовного наказания для живодеров, за запрет замуровывания кошек в подвалах, против эксплуатации животных в цирках и за запрет весенней и вольерной охоты.

К Ленину за выборы

Еще три шествия пройдут одно за другим по ранее неизведанному на Первомаях маршруту от Лиговского проспекта до площади Ленина. В них примут участие преимущественно представители демократической оппозиции.

Смольный даже согласовал им общий полуторачасовой митинг на площади у Финляндского вокзала. Но, как сообщила ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, заявители сами от него отказались, посчитав, что шествия через Лиговский, Невский и Литейный проспекты достаточно.

Шишкина вошла в число организаторов общедемократического марша за честные выборы, наряду с депутатами ЗакСа Надеждой Тихоновой и Максимом Резником, руководителем петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александром Шуршевым, лидером петербургского отделения Партии роста Павлом Швецом и координатором «Объединенных демократов» Андреем Пивоваровым. Согласно утвержденной в Смольном заявке, в этом шествии примет участие до 10 тысяч человек. Они пойдут несколькими колоннами.

По словам Пивоварова, «Объединенные демократы» пойдут под лозунгом «Петербург против «Единой России».

- На оргкомитете его поддержали штаб Навального и Максим Резник с коллегами, - отметил Пивоваров.

О формировании собственной колонны в рамках общего шествия заявили также члены Либертарианской партии и движения «Агит Россия». Либертарианцы не стали оригинальничать и подготовили баннер «Люстрации близко».

Участники общедемократического марша пойдут от домов №№ 13-15 по Лиговскому проспекту. Сбор начнется в 11-00. В то же время, но у 5-го дома начнет формироваться колонна партии «Яблоко». «Яблочники» подавали собственную заявку на первомайское шествие под лозунгом «Свободному Петербургу - честные выборы».

Наконец, тем же маршрутом пойдет «Зеленая коалиция». Ее координатору Красимиру Врански, пожелавшему участвовать в губернаторской гонке, тема честных выборов тоже близка. Однако 1 мая он решил сосредоточиться на эко-проблематике. В рамках марша «зеленых» будут подняты вопросы создания и сохранения зеленых зон, благоустройства общественных пространств. Коалиция объединит инициативные группы градозащитников и экоактивистов, а также противников идеи строительства мусоросжигательных заводов.

Отдельно ото всех

Снова не будут организовывать свою первомайскую колонну «Коммунисты России». Вместо этого они решили провести «маевку» в Некрасовском саду в 12-00. Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович отметил, что некоторые его товарищи все же выйдут на Невский проспект, но приоритет будет отдан собственному мероприятию.

Активисты Национально-освободительного движения, судя по сообщению в группе «Штаб ПитерНОД», намерены 1 мая провести на Малой Конюшенной улице митинг длиной в девять часов: с 11-00 до 20-00. В рамках этой акции они расскажут прохожим, что Россия 26 лет находится в оккупации, из них «17 лет в обороне вместе с Путиным».

В 2019 году не планируется отдельной ЛГБТ-колонны. Как объяснил ЗАКС.Ру активист Юрий Гавриков, изначально планировалось присоединиться к общедемократическому маршу, но в Смольном потребовали от демократов, чтобы не было радужных флагов.

- ЛГБТ-активисты будут идти в индивидуальном порядке там, где посчитают необходимым. Единой колонны, которая бы всех объединяла, насколько мне известно, не планируется, - отметил Гавриков.

Напомним, 1 мая 2018 года полицейские задержали троих активистов за демонстрацию радужных флагов. Однако позже суд не нашел состава нарушения в демонстрации символики.

Сергей Еремеев

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