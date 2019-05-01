Гудков: На Первомай в Питере власть развернулась на полную катушку

Политик Дмитрий Гудков, нацеленный на то, чтобы в рамках проекта "Объединенные демократы" провести в Петербурге свою команду муниципальных депутатов, выразил свое возмущение в связи с задержаниями десятков людей в стратегически важном для него городе, ставшим всероссийским "чемпионом" по задержаниям на Первомай.

С негодованием упоминая о задержании своего задержанного соратника, Андрея Пивоварова, он высказался и об официальных акциях в этот день.

"А в это время врио Беглов с трибуны поздравляет «активнутых, противных» горожан. Да он же не только лопату в руках удержать не может — он даже лыка не вяжет, а собрался управлять городом", - издевательски процитировал чиновника демократ в Facebook.

По его словам, неоправданно жестокие действия полиции возвращают Первомаю изначальное революционное значение.

В центре города задержали свыше трех десятков человек, среди которых оказались журналисты и даже депутат ЗакСа Максим Резник, которого вскоре с извинениями отпустили.

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