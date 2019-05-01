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Новости

14:53

Гудков: На Первомай в Питере власть развернулась на полную катушку

фото ЗакС политика Гудков: На Первомай в Питере власть развернулась на полную катушку

Политик Дмитрий Гудков, нацеленный на то, чтобы в рамках проекта "Объединенные демократы" провести в Петербурге свою команду муниципальных депутатов, выразил свое возмущение в связи с задержаниями десятков людей в стратегически важном для него городе, ставшим всероссийским "чемпионом" по задержаниям на Первомай. 

С негодованием упоминая о задержании своего задержанного соратника, Андрея Пивоварова, он высказался и об официальных акциях в этот день.

"А в это время врио Беглов с трибуны поздравляет «активнутых, противных» горожан. Да он же не только лопату в руках удержать не может — он даже лыка не вяжет, а собрался управлять городом", - издевательски процитировал чиновника демократ в Facebook.

По его словам, неоправданно жестокие действия полиции возвращают Первомаю изначальное революционное значение.

В центре города задержали свыше трех десятков человек, среди которых оказались журналисты и даже депутат ЗакСа Максим Резник, которого вскоре с извинениями отпустили.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:22   Игорь  
Пфф, чья бы корова мычала. Какое же сильное желание у неудачников вроде Гудкова подсидеть Беглова, если они так к простой оговорке прицепились.

17:15    
И этот ио на что- то рассчитывает ? Смешно, этот город не для таких.

15:06    
Брехунатора на Дворцовой площади ни кто за язык не тянул - это у него из подкорки вырвались бесконтрольно блуждающие  мысли. Это надо же с большой трибуны на весь мир обозвать жителей Санкт-Петербурга " активнутыми и противными". И после этого Брехлов ещё собирается баллотироваться? Позор!

15:06    
Если государство чего-нибудь стоит, он просто обязано защищаться любыми мерами и способами!

14:59    
Вызывает удивление мягкотелость правоохранительных органов при пресечении противоправных действий провокаторов и пятиколонников с жидами. И почему отпустили жидёнка ? Он не обладает депутатской неприкосновенностью, только наглостью сверх меры даже для богоизбранных.

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