Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:25

Милонов заподозрил Резника в употреблении наркотиков и предложил совместный поход ко врачу

фото ЗакС политика Милонов заподозрил Резника в употреблении наркотиков и предложил совместный поход ко врачу

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предположил, что петербургский парламентарий Максим Резник может употреблять некие запрещенные вещества. В связи с этим он направил бывшему коллеге по ЗакСу предложение, предполагающее совместный поход к наркологу.

"Сейчас в интернете и прессе мы можем увидеть версии о том, что депутат Резник, возглавляющий комиссию по культуре нашего городского парламента, пристрастился к разного рода веществам. Якобы даже существуют кадры, где он мастерски сворачивает подозрительную папиросу и сладострастно отдается в объятия наркотического порока", - не приводя ссылок на конкретные источники, отчитывается Милонов.

В случае, если Резник согласится и результаты теста на наркотики будут отрицательными, то у него появится железное алиби и возможность предъявить оппоненту обвинение в клевете. В противном случае, продолжает федеральный парламентарий, если депутат откажется, то косвенно признает наличие пагубной привычки.

"В любом случае, жители Петербурга и избиратели должны знать правду", - уверен Милонов.

Вместе с тем, борец с нетрадиционными ценностями уведомил, что также подготовил обращение на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с предложением отстранить Резника от руководства комиссией по культуре до тех пор, пока не будут выяснены причины первомайских беспорядков. Депутат, напомним, практически в самом начале мероприятия по ошибке попал "под раздачу" полиции. Впрочем, его вскоре отпустили, извинившись за содеянное.

"Резник своей провокацией сорвал мирное шествие, подставил под дубинки молодых активистов, выставил правоохранителей в темном свете. И все это было сделано ради шумихи - причем сам депутат ушел от ответственности благодаря своему удостоверению", - подытожил обращение Милонов.

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Девушке, например, сломали руку.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:00    
Отправьте Милонова в дурку, он становится опасен.

14:58    
Милонов о других судит по себе. Частое и затяжное употребление "опиума для народа" не проходит бесследно для мозга.

13:01   Попка дурак  
Ясно же, что провокатор! Прикрытый удостоверением. Сколько еще этот цирк будет в заксе, превращая закс в помойку!

12:59   Попка дурак  
Да, ладно. Ну курит на балконе. Обкуривается. Освидетельствовать, конечно, надо. Что там с этим у епутатов? Тоже неприкосновенность? Ох, попугаев облик дискредитирует. Партия попугаев против. Что выскажет Партия Ботинка Резника?

12:56    
Депортировать силой Резника на родину предков - Израиль! Хватит ему вести подрывную работу против России, РУССКОГО МИРА, россиян!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:48 У горсуда, требуя свободы для Шуршева и Пивоварова, пикетировал депутат МО Морские ворота

16:25 Активистка, которой на Первомае сломали плечо, написала заявления в УСБ и полицию   1

15:55 Вишневский: Беглов хотел получить в Первомай скандал федерального масштаба - и добился цели   2

15:07 МИД Украины требует отмены решения Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР   1

14:25 Слушателей не пустили в здание Горсуда на апелляцию Шуршева и Пивоварова   2

14:01 В Петербурге отмечают День ветерана труда

13:23 Политолог Соловей: Из Кремля дали указание, что Беглов должен победить на выборах любой ценой   5

12:43 Бортко поддержал разогнанных 1 мая демонстрантов   5

12:25 Милонов заподозрил Резника в употреблении наркотиков и предложил совместный поход ко врачу   5

11:56 Антон Орех о Первомае в Петербурге: В Питере - бить!   3

11:12 "Новые люди - новые правила": У полиции поинтересовались о причинах задержаний на Первомае   6

10:32 На первомайских шествиях по всей России задержаны более 120 человек   5

1:51 Активист штаба Навального Шуршев арестован за Первомай   14

1:44 Еще один участник Первомая оштрафован за шествие   2

1:01 Андрея Пивоварова арестовали за Первомай в Петербурге   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.