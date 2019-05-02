Милонов заподозрил Резника в употреблении наркотиков и предложил совместный поход ко врачу

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предположил, что петербургский парламентарий Максим Резник может употреблять некие запрещенные вещества. В связи с этим он направил бывшему коллеге по ЗакСу предложение, предполагающее совместный поход к наркологу.

"Сейчас в интернете и прессе мы можем увидеть версии о том, что депутат Резник, возглавляющий комиссию по культуре нашего городского парламента, пристрастился к разного рода веществам. Якобы даже существуют кадры, где он мастерски сворачивает подозрительную папиросу и сладострастно отдается в объятия наркотического порока", - не приводя ссылок на конкретные источники, отчитывается Милонов.

В случае, если Резник согласится и результаты теста на наркотики будут отрицательными, то у него появится железное алиби и возможность предъявить оппоненту обвинение в клевете. В противном случае, продолжает федеральный парламентарий, если депутат откажется, то косвенно признает наличие пагубной привычки.

"В любом случае, жители Петербурга и избиратели должны знать правду", - уверен Милонов.

Вместе с тем, борец с нетрадиционными ценностями уведомил, что также подготовил обращение на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с предложением отстранить Резника от руководства комиссией по культуре до тех пор, пока не будут выяснены причины первомайских беспорядков. Депутат, напомним, практически в самом начале мероприятия по ошибке попал "под раздачу" полиции. Впрочем, его вскоре отпустили, извинившись за содеянное.

"Резник своей провокацией сорвал мирное шествие, подставил под дубинки молодых активистов, выставил правоохранителей в темном свете. И все это было сделано ради шумихи - причем сам депутат ушел от ответственности благодаря своему удостоверению", - подытожил обращение Милонов.

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Девушке, например, сломали руку.

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