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Новости

18:03

Невзоров о Первомае: Опять воочию была явлена бесконечная слабость так называемого протеста

фото ЗакС политика Невзоров о Первомае: Опять воочию была явлена бесконечная слабость так называемого протеста

По мнению писателя и публициста Александра Невзорова, и первомайское шествие колонны демократической оппозиции, и последующее массовое задержание демонстрантов являют собой лишь слабость политического протеста как такового, его неспособность дать хоть какой-либо отпор - даже несмотря на неравное распределение сил.

"Если бы у этой так называемой оппозиции Петербурга было бы задание от администрации президента показать, как мало и как жалко выглядит протест в Петербурге, то считайте, что они сработали на пятерку", - делится Невзоров мнением в эфире "Эха Москвы".

Публицист полагает, что в выражении столь "вялого" протеста повинны в том числе и его лидеры, чьи фигуры недостаточно харизматичны и велики для того, чтобы руководить и направлять людей.

"К сожалению, реальных свободолюбцев и оппозиционеров - великанов - пытаются играть карлики. И это, увы, чертовски заметно", - констатирует Невзоров.

Однако, резюмирует он, важен не столько тот, кто ведет народ, сколько его численная массовость - то есть количество несогласных, коих было крайне мало.

Меня больше беспокоит, что опять была воочию явлена бесконечная слабость так называемого протеста. Меня волнует то, как гнусно и радостно улюлюкали люди, наблюдавшие унос [депутата Максима] Резника в очередную машину. Как всегда говорил классик Александр Глебович Невзоров, мирный протест - это самая глупая форма покорности,

Александр Невзоров о петербургском Первомае

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали плечо.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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21:22    
Кролик опять всех сдал.

21:08    
Пока в так называемой оппозиции люди типа крохобора, стяжателя  и приспособленца Вишенского, она обречена на клоунаду.

19:32    
Оппозиция Путину состоит из очень разных сил общества и антинародный курс правящей группировки постоянно добавляет к ней новые силы. Собраться для решения общей задачи пока непросто. И Невзорову скучно, он хочет развлечься кровавым месивом на улицах, поэтому и сетует на слабость мирного протеста. Но в России нет другого пути, кроме мирного, иначе всё кончится глобальной катастрофой. Пока правящей группировке удается разделять и властвовать. Пока...

18:47    
Самое интересное и важное, что Путин гибридными способами разгромил, просто размазал по стенке всю прозападную "пятую колонну" России! Ведь совершенно никто совершенно никого из них не зовёт с протестом на Болотную площадь, проспект Сахарова и тд. в майские дни! А сравните с весной хотя бы 7-летней давности... Да, надо признать, что Путин - отличный тактик, что в международных делах, что во внутренних!

18:42    
Невзоров в армии не служил, из Московской духовной семинарии был отчислен, филфаке ЛГУ не окончил...Когда стал депутатом, взял к себе помощником известного криминального авторитета Владимира Барсукова. Движение "Наши" создал, как массовку для своих фантазий... Глебыч ругает все, что не приносит ему прибыль. Или идет не от его имени...

18:16    
Карлики и кролики.

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