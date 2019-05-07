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Новости

7 мая, 21:04

Дмитриева: Организаторы Первомая могли бы подготовиться более четко

фото ЗакС политика Дмитриева: Организаторы Первомая могли бы подготовиться более четко

Депутат петербургского парламента от Партии роста Оксана Дмитриева поделилась в радиоэфире своим рассуждением относительно того, почему первомайское шествие оказалось столь жестоко разогнанным и привело к обременительным для его участников юридических последствий. Она привела в сравнение Первомай 2017 года, когда организаторы отказались от политических лозунгов и в итоге оказались по-своему правы.

"Нужно было более четко организационно все подготовить и быть готовыми к любым эксцессам и давлению с другой стороны. Если это объединенная колонна разных политических сил, то должны быть общие лозунги - например, "за свободные выборы" - за которые все могут нести ответственность", - поделилась политик своими соображениями на тему.

При этом Дмитриева подчеркнула, что не считает действия ни одного из демонстрантов "провокацией" - вопреки некоторым людям, публично оправдывающим поведение правоохранителей.

На Лиговском и Невском проспектах 1 мая задержали 69 человек - чаще всего, с использованием грубой силы. Городской омбудсмен Александр Шишлов ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий.



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7 мая, 22:09    
Общие лозунги должны были звучать из машины сопровождения со звукоусиливающей аппаратурой, а её-то как раз и не пропустили полицейские под надуманным предлогом. Дмитриева об этом должна знать, поскольку члены партии, от которой она избрана в ЗАКС, состояли в оргкомитете. И где была сама Дмитриева? В первой колонне вместе с Бегловым?

7 мая, 21:32    
Вот и показала свое личико Дмитриева! А еще в губернаторы намыливается. Упаси нас, господи, от таких губернаторов!

7 мая, 21:22    
Она известная перебежчица. Мутная какая-то... И не всегда адекватная.

7 мая, 21:22    
Так она давно не при делах! Хочет и на елку влезть и не поцарапаться. Никак не поймет, что беглов никакого отступного ей за неучастие платить не собирается

7 мая, 21:19    
"Нужно было более чётко организационно всё подготовить" - Оксана Генриховна изо всех сил сигналит наверх: "Ну, посмотрите какая я правильная и лояльная, а вы меня не хотите на выборы пускать!"

7 мая, 21:15    
Странное поведение Дмитриевой... Она как бы не при делах. В Москве были у демонстрантов всякие лозунги-экономические, политические... И что, за это разгонять надо?

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