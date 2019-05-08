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Новости

14:50

Сломавшая на Первомае плечо активистка обратилась в СК с жалобой на действия полиции

фото ЗакС политика Сломавшая на Первомае плечо активистка обратилась в СК с жалобой на действия полиции

Оказавшаяся в числе задержанных на петербургском Первомае активистка Наталья Баринова, получившая в результате грубого действия полицейских перелом плеча, написала жалобу в Следственный комитет, требуя установить их личности и после - привлечь к ответственности, передает "Фонтанка".

Ранее женщина сообщила ЗАКС.Ру, что обратилась с аналогичными жалобами в УСБ и полицию.

Баринова уверена, что своими действиями правоохранители превысили должностные полномочия (ст. 286 УК РФ). С этой же претензией в СК обратился и другой фигурант неправомерно жестокого задержания - глава муниципальной кампании петербургского штаба Навального Александр Шуршев, на которого полицейский с силой напал со спины.

5 мая Баринова, бывшая среди прочих пикетчиков у Смольного, которые выражали недовольствие многочисленными задержаниями, получила на руки протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

Ранее с требованием оценить действия правоохранителей на Первомае обратились Следком представители демоппозиции и другие задержанные манифестанты.

На мирном шествии в городе на Неве в отделы полиции были доставлены 69 человек. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов  ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий. Подробнее о случившимся читайте в материале ЗАКС.Ру.



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