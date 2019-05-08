СР опасается, что в ближайшее время сквер в Кузнечном переулке все же застроят

Депутат петербургского парламента Алексей Ковалев сообщил через пресс-службу "Справедливой России" о том, что градозащитники и активисты рано радуются, празднуя формальный отказ города от планов застроить сквер в Кузнечном переулке. Дело, по его словам, обстоит несколько сложнее, и у застройщика, намеревавшегося возвести на местности второе здание музея Достоевского, есть еще целый год для начала работ. Со стороны врио губернатора Александра Беглова Ковалев видит признаки некоторого лукавства.

"Он пытается убедить общественность в отмене решения о застройке сквера. Но пока не отменено распоряжение «о предварительном согласовании», Фонд «Петербург Достоевского» имеет безусловное право требовать передачи им земельного участка", - объяснил положение дел депутат.

Распоряжение, о котором идет речь, отдал комитет по инвестициям.

Напомним, новый пятиэтажный корпус музея собирались построить и открыть к двухсотлетию писателя, в 2021 году. Идея встретила протест со стороны жителей Центрального района и градозащиты.

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