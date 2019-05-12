Петербургские политики выступили в поддержку Максима Резника

Множественные попытки дискредитировать в интернете депутата петербургского парламента Максима Резника, вызвавшие у него проблемы со здоровьем, не оставили равнодушными петербургских коллег., которые в социальных сетях выразили свою солидарность с депутатом. Чаще всего реплики были преисполнены эмоций, как, например, пост главы петербургских справедливороссов Марины Шишкиной.

"Коллеги-журналисты, глядя на то, как в Петербурге развиваются события с Maxim Reznik, хочется задать вопрос – ЧТО С НАМИ СТАЛО?!", - написала она в Facebook.

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, намеревающийся стать губернатором города, настроен решительно.

"Друзья, собираю список продажных СМИ, которые распространяют фейки в связи с разгоном мирного шествия 1 мая, а также организовали травлю депутата ЗакСа Максима Резника. Вмешательство в личную жизни, слежка, провокации и распространение лжи со стороны ряда СМИ подрывают доверие к медиа в целом", - написал он на своей странице с просьбой скидывать ему все подобные ссылки и названия ресурсов, публикующих "желтую" информацию про Резника.

В поддержку демократа высказались также петербургское "Яблоко" и председатель петекрбургского отделения Партии роста Павел Швец.

Накануне жена депутата рассказала "МБХ Медиа", что Резник пережил сердечный приступ после всяческого рода "тролльских" атак на него как в интернете, так и в реальной жизни. До того, как депутату стало плохо, он обещал со всеми, кого считает клеветниками, разобраться в судебном порядке.

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