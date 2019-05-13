Шишкина: Травля Резника - не петербургский стиль и почерк

Рассуждая о развернувшейся вокруг фигуры петербургского депутата Максима Резника травле, лидер городских справедливороссов Марина Шишкина обратила внимание на то, что город переживает нечто качественно для себя новое и что методы политической борьбы деградируют прямо на наших глазах.

"Это не петербургская история, не петербургский почерк. Я не знаю прописки этих людей, откуда они родом и где зарегистрированы. Это то, что называется "буллинг", из сферы школьных практик", - подчеркнула она, пообещав поднять этот вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Бывший декан журфака СПбГУ призвала всех журналистов оставаться преданными профессии и до последнего сопротивляться соблазну публиковать и смаковать то, что, по ее мнению, еще хуже во всех отношениях, чем обыкновенная "желтая пресса".

Мы в первый раз столкнулись с такой ситуацией. У нас были выборы разного уровня, но вот такой организованной информационной истории мы еще не видели - современных технологий, когда тебя снимают на балконе, в магазине... Это плохо, отвратительно, так делать нельзя, я за то, чтобы в политике, пусть самой жесткой, использовались человеческие методы. — Марина Шишкина

Развивая мысль, Шишкина заметила, что Резник и те, кто его дискредитирует, находятся в заведомо неравном положении и разных "весовых категориях", поскольку депутат лишен возможности кого-то снимать скрытой камерой и следить за кем-то по всему миру. Главный петербургский справедливоросс считает, что политическая борьба в первую очередь должна проводиться на равных, даже если она грязная.

Напомним, что Резника в течение последних нескольких недель преследуют разного рода гражданские и имиджевые неприятности. Его частную жизнь постоянно снимают скрытой камерой, что быстро распространяется по разного рода СМИ, его лично встречают в аэропорту недружественные активисты с насмешливыми плакатами и, наконец, его задерживают на митингах, волоча по асфальту. Все вместе, по словам его жены, довело депутата до сердечного приступа. Со всеми, кто на него клевещет, он намерен разобраться в суде.

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