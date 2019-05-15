Суд перенес заседание по иску «московской ведьмы» к Милонову

Кировский районный суд Петербурга 15 мая перенес заседание по иску «московской ведьмы» Алены Полынь к депутату Государственной думы Виталию Милонову. Следующее заседание назначено на 13 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сама «московская ведьма» в суд не приехала, ее представлял адвокат Александр Аброков. Также на заседание не явился Милонов, его интересы защищал адвокат Родион Юрьев.

Заседание отложено для уточнения требований истца и представления этой стороной лингвистической экспертизы. Судья на заседании предложила сторонам обсудить возможность компромисса. Аброков считает возможным мировое соглашение, если депутат извинится перед Аленой Полынь. Юрьев же заявил, что для Милонова это вопрос принципиальный в идеологическом плане.

- Компромисс с идеологией, которую отстаивает его противница, невозможен. Это в любом случае. Компромисс по поводу личности самой истицы, по поводу того, является ли она мошенницей или еще что-то, я думаю, обсудить можно, - пояснил адвокат депутата в разговоре с ЗАКС.Ру.

При этом Юрьев отметил, что не обсуждал с Милоновым вопрос мирового урегулирования конфликта с «московской ведьмой».

Напомним, Алена Полынь (настоящее имя Елена Суликова) подала в суд на Милонова в апреле. В разговоре с ЗАКС.Ру она заявила, что депутат оскорбил ее своими высказываниями на пресс-конференции и в телевизионной программе. Суликова потребовала взыскать с Милонова компенсацию в 1 рубль. Также она намерена добиться снятия с него депутатских полномочий.

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