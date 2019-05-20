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Новости

12:10

Либертарианцы вывесили на канале Грибоедова баннер с первомайского шествия

фото ЗакС политика Либертарианцы вывесили на канале Грибоедова баннер с первомайского шествия

Активисты Либертарианской партии в Петербурге совместно с «АГИТ Россией» вывесили на Итальянском мосту через канал Грибоедова баннер с надписью «Люстрации близко».

Плакат оформлен в стиле сериала «Игра престолов»: 20 мая вышла финальная серия последнего восьмого сезона. По словам активистов, баннер был заготовлен к первомайскому шествию и был посвящен «некоторым российским политическим деятелям».

«[врио губернатора Петербурга Александр] Беглов с полицейскими не захотели, чтобы его кто-то увидел, и не пустили его на шествие. Но вот незадача: сегодня его увидит любой петербуржец, проходящий вдоль канала Грибоедова», - отметили активисты.

На шествии 1 мая полиция не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

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12:29    
С таким же успехом могли бы вывесить у себя в туалете. Эффект - ноль.

12:24    
Все прозападники России-это наркоманы и гомосеки, впитавшие главнейшие евро"ценности"-мерзости! Потому для блага России от них надо избавляться любым способом!

Страница 1-ая (всего: 1)
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