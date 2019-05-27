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Новости

18:40

Максим Резник обжаловал решение суда по фразе Беглова

фото ЗакС политика Максим Резник обжаловал решение суда по фразе Беглова

Депутат Законодательного собрания Максим Резник продолжает пытаться добиться в суде признания фразы врио губернатора о том, что парламентарий якобы заявлял, что надо было сдать Ленинград врагам, порочащей его честь и достоинство. Апелляционная жалоба на решение первой инстанции подана в Невский районный суд 27 мая.

Невский районный суд 29 апреля вынес решение по иску Резника к учредителю СМИ Василию Романову, который на сайте "Мыможем.ру" процитировал слова врио губернатора. Александр Беглов является в деле третьим лицом.  Первая инстанция отказалась требовать удаления спорной публикации в СМИ.

В апелляционной жалобе адвокат Резника Натэла Пономарева обращает внимание на то, что представители Беглова признали факт произнесения спорной фразы градоначальником, но в судебном решении не дано оценки негативному характеру этой цитаты. Сторона истца настаивает, что суд мог бы освободить СМИ от ответственности за цитирование публичного лица, но вначале необходимо было признать порочащей реплику Александра Беглова. 

По мнению Резника и его адвоката, заявление градоначальника нельзя считать выражением его мнения, поскольку сформулированно оно было как утверждение о факте. При чем Резник настаивает - информация, распространенная Бегловым и цитировавшим его СМИ, не соответствует действительности, так как депутат никогда не говорил подобных слов. 

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:27    
Такой брехливый губернатор нам не нужен!

22:26    
Судебная власть ещё раз доказала, что она лижет пятки исполнительной.
Резнику респект!
За Брехлова голосовать не буду, оболгал человека и не извинился.

22:25    
Элина Лебедева, а где ваши анализы на наркотики. Вы тоже их не предъявили, что, боитесь сдавать?

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