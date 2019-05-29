Предвыборный сайт Михаила Амосова подвергся кибератаке

Предвыборный сайт депутата Заксобрания Михаила Амосова подвергся DDoS-атаке, сообщили представители парламентария.

По словам представителей Амосова, злоумышленники попытались заблокировать работу сайта amosov2019.ru, и в течение двух часов портал был недоступен. Содержимое сайта атаку не затронула. Представители депутата зафиксировали некоторые IP-адреса, с которых велась атака. Использовались IP Франции, США, Великобритании и Петербурга.

Пока специалисты принимают меры для предотвращения возможных повторных атак. Сайт Амосова работает в штатном режиме.

Амосов намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга в сентябре 2019 года. Ему нужно будет собрать 77 тысяч подписей горожан в свою поддержку, как самовыдвиженцу. Подробнее о планах Амосова по выдвижению – в материале ЗАКС.Ру.

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