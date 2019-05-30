«Жорики», DDos-атаки и «Беглов в движении»

Хотя официальная губернаторская кампания в Петербурге начнется летом, потенциальные кандидаты уже несколько месяцев активно заявляют о себе. В ход идут поздравительные плакаты, парламентские выступления и общение с избирателями в соцсетях.

Претендент №1

Основной претендент в губернаторы Петербурга, временный градоначальник Александр Беглов в силу занимаемой должности никаких проблем с собственной медийностью не испытывает. ЗАКС.Ру уже рассказывал о манере общения врио с неподконтрольной Смольному прессой, благо что подконтрольных СМИ предостаточно. В последние месяцы Беглов – главный герой региональных телеканалов и множества печатных изданий, которые передают о всех его подвигах: о дедушке, которого он перевел через дорогу в Купчино, о спасенной пирожковой, о починенной горке, о встречах с рабочими коллективами, о выступлениях перед депутатами и так далее. При этом критикующие действующего главу города оппозиционеры жалуются, что к ним с приходом Беглова СМИ стали реже обращаться за комментариями.

- На оппозиционных депутатов наложен негласный запрет на таких телеканалах как «78» и «Санкт-Петербург», - поделился с ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, также заявивший о своих губернаторских амбициях. – Исключение – это только программа «Партбюро», где вынуждены давать слово представителям разных партий. А что до остального, то картина видна. О каком «открытом городе» может идти речь, если везде сплошное прославление Беглова и информационные помои в адрес оппозиции?

Беглов раз в неделю ведет программу «Губернаторский эфир» на «Радио России». В ней он признается в любви к Петербургу, рассказывает о решении городских проблем и делится планами развития мегаполиса.

У временного губернатора с конца 2018 – начала 2019 года есть неофициальные страницы в Facebook, Twitter и как минимум три аккаунта в Instagram, не считая страниц «Команды Беглова». Но основная площадка для общения с народом – официальный аккаунт «ВКонтакте».

Социальные сети

По данным компании «Медиалогия», Беглов по итогу апреля занял третье место в рейтинге цитируемости российских блогеров. Не политиков, которые пытаются быть активными в интернете, а вообще всех блогеров страны. Он, например, оставил позади автора YouTube-канала «Футбольный клуб» и популярного спортивного комментатора Василия Уткина, официального представителя МИД России Марию Захарову и главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

63-летний блогер Беглов заново открыл для себя волшебный мир интернета в первой половине 2019 года. В феврале он посетил офис «ВКонтакте» и заявил, что все структуры Смольного должны быть представлены в популярнейшей российской соцсети. 11 марта «ВКонтакте» появился аккаунт самого Беглова. Пользователи сети, часто не обращие внимание на то, что писал в своих постах хозяин страницы, бросились в комментариях рассказывать градоначальнику о своих проблемам. Им отвечали официальные аккаунты органов исполнительной власти.

Позже Беглов начал добавлять в друзья депутатов, чиновников, общественных деятелей, участников молодежных советов. Его аккаунт ежедневно online большую часть рабочего дня. На странице появились рубрики, например, «Беглов в движении», в которой глава города, как правило сидя в машине, рассказывает последние новости своей работы. За кадром обычно звучит голос пресс-секретаря Инны Карпушиной. Вероятно, она и снимает видео. Все видеовыступления для страницы сняты на мобильный телефон. Так образ чиновника выглядит симпатичнее трудящимся.

Будущий кандидат от КПРФ Владимир Бортко тоже активен в соцсетях, но свою медиаполитику ведет проще и бесхитростнее. Бывает, например, что он переходит на caps lock, иногда пишет в Facebook эмоциональные посты, которые потом удаляет. Часто в комментариях вступает в диалог с подписчиками, порой обращаясь к ним «дорогой» или «друг мой». Бортко рассказал ЗАКС.Ру, что аккаунт в Facebook ведет лично. Он зарегистрирован также в Twitter и «ВКонтакте», но на этих площадках режиссер пишет меньше и не столь эмоционально.

Потенциальный кандидат от «Яблока» Борис Вишневский и так уже давно один из самых медиактивных депутатов петербургского парламента. Сложно сказать, что его активность в соцсетях заметно увеличилась после заявления о намерении выдвигаться в губернаторы. ЗАКС.Ру подсчитал, что в среднем за май 2019 года в своем Telegram-канале депутат писал 4 поста в день, а за май 2018-го – 4,3 поста. С другой стороны, в последнее время он пишет сообщения ежедневно, а в мае 2018-го целых четыре дня молчал.

Аккаунты Вишневского есть также в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram. В эту неофициальную кампанию он освоил для себя еще и новый формат – видеоблог на YouTube. В нем «яблочник» каждую среду комментирует последние петербургские общественно-политические новости. В принципе, о них можно прочитать и в Telegram-канале политика. Новый видеоформат скорее для особых ценителей YouTube или Вишневского.

Незадолго до своего апрельского объявления о желании участвовать в выборах заметно активизировался в соцсетях депутат ЗакСа Михаил Амосов. 14 мая у него заработал предвыборный сайт, на котором команда политика - Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что в его штаб пока входит 5 человек – размещает интервью оппозиционера, новости о его работе и достижения за годы работы в петербургском парламенте. 29 мая пресс-служба Амосова сообщила, что его сайт подвергся DDoS-атаке и более двух часов был недоступен для пользователей.

На своеобразные кибератаки жаловался еще один потенциальный кандидат, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

- Некие аккаунты, мы их «жориками» обозвали, в сети постили флуд с нашими хэштегами и упоминанием моей фамилии. Эти посты появились еще в феврале, через 2-3 дня после того, как я объявил, что иду на выборы. Поначалу было по 50 постов в день, а к апрелю по 300 постов в сутки, - рассказал Врански. – Мы обратились к руководству «ВКонтакте». Буквально за сутки аккаунты заблокировали, и спама стало меньше.

Живое общение

Активность в рамках неофициальной кампании, разумеется, потенциальные кандидаты вели и в оффлайне. Врански с удвоенной энергией занимался своей общественной деятельностью – проводил «инспекции» районов и встречался с активистами.

Депутаты имеют возможность проводить встречи с избирателями и при любой возможности выступают с парламентских трибун. Вишневский, например, в очередной раз пытался внести на рассмотрение ЗакСа федеральный законопроект о десталинизации названий географических объектов, а позже – о неуважении власти к народу. Оба этих вопроса в парламенте обсуждать отказались.

Бортко действовал еще оригинальнее. Он, как режиссер, устроил творческую встречу на студии «Ленфильм»: провел специальный показ своего фильма «Тарас Бульба» и ответил на вопросы зрителей. Вопросы касались и выборов, и его видения развития города.

Кроме того, в Петербурге уже появлялись плакаты и билборды с портретом коммуниста. На них Бортко то приглашал горожан на Первомай, то поздравлял их сначала с Днем победы, а затем с Днем города. Никакой предвыборной агитации, а значит все по закону. Следующим праздником будет День России. Интересно, будет ли член КПРФ поздравлять петербуржцев и с этим праздником, учитывая его историю? Впрочем, к 12 июня уже будет дан старт официальной кампании, правила игры на улицах и в сети поменяются.

Сергей Еремеев

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