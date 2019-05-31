Амосов: Моя социология не хуже, чем у Зеленского на старте его кампании

Заявивший о намерениях участвовать в выборах губернатора Петербурга депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что считает возможным свое попадание во второй тур выборов.

- Я ознакомился с данными социологов. Моя социология не хуже, чем у [Владимира] Зеленского на старте его кампании, - отметил Амосов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру после состоявшегося 31 мая заседания петербургского парламента.

Он также сообщил, что намерен принести документы в Горизбирком в воскресенье, 2 июня.

Напомним, ранее депутаты ЗакСа проголосовали за назначение губернаторских выборов на 8 сентября.

Сергей Еремеев

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