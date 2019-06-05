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11:40

Суд отложил рассмотрение иска гендиректора «Воин-В» к Резнику и СМИ из-за замены юрлиц ответчиков

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение иска гендиректора «Воин-В» к Резнику и СМИ из-за замены юрлиц ответчиков

Василеостровский районный суд снова отложил рассмотрение иска о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику и трем СМИ. Следующее заседание назначено на 26 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. 

Глущенко на суде не было, его интересы представлял адвокат Кирилл Карамышев. Ответчики на заседании не присутствовали.

При этом по ходатайству истца был изменен состав СМИ-соответчиков. Изначально ими были «Пятый канал», «Мой район» и «Медиа СПб». Карамышев сообщил на заседании, что два домена СМИ относятся к другим юридическим лицам - их и попросили сделать соответчиками. Речь идет о ГТРК «Пятый канал» и «Мой район», их заменили на «Телерадиокомпанию "Петербург"» и информационную группу «Кросс-Медиа» соответственно. 

Перед заседанием помощница судьи попросила всех желающих присутствовать на заседании предоставить документы. На каком основании у слушателей требуют документы, она не пояснила.

Напомним, Глущенко считает, что Резник оскорблял его в своих высказываниях, которые цитировали СМИ. Глава строительной компании требует с депутата компенсацию в 1 млн рублей, а от СМИ - удаление информации.

София Саттарова



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