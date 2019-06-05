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Новости

13:34

Резник призвал коллег вместо “бирюлек” обсудить выдвижение Беглова в губернаторы

фото ЗакС политика Резник призвал коллег вместо “бирюлек” обсудить выдвижение Беглова в губернаторы

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, выступая 5 июня с парламентской трибуны, призвал коллег не уходить “в обсуждение бирюлек”, а высказаться по “фундаментальным для города вопросам”. 

К таким вопросам оппозиционер отнес начавшуюся предвыборную кампанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Самовыдвижение члена партии “Единая Россия” Беглова Резник назвал “ложным”. 

Также депутат назвал "неуважением" невозможность участвовать в выборах неудобным для власти кандидатам и акцию по сбору подписей в поддержку действующего губернатора. По словам Резника, в реальности подписи за Беглова собирались не в подземке

Кроме того, депутат осудил решение коллег не обсуждать законопроект лидера фракции “Яблоко” Бориса Вишневского о неуважении власти к народу. Эту инициативу, напомним, вначале пленарного заседания предложил убрать из повестки единоросс Алексей Цивилев. Большинство его однопартийцев предложение поддержали.

Сергей Еремеев



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15:27    
Только Вишневский может победить Беглова!  Резник нервно курит в сторонке!!!

15:15   Очевидец  
Все голосуем против власти жуликов и воров и против их же якобы "самовыдвиженцев". Никакого доверия к тем кто застраивает парки, хочет построить мусоросжигающие заводы в городе, к тем кто не развивает метро в городе, к тем кто поддержал повышение возраста выхода на пенсию, к тем кто повысил НДФЛ и так далее! Едро - это антинародная партия!

14:24    
В Питере два стоящих кандидата в губернаторы - Беглов и Бортко! Все остальные никчемности, враги России или хлам, рухлядь!

14:17    
13:42 Ваш - жуликов и воров.

14:17    
Обсуждать можно кого и сколько угодно... Важно помнить старую истину: трудно менять ничего не меняя, но мы будем!

14:02    
13:42 Беглов ваш? Забирайте и увозите из Санкт-Петербурга, вместе с его иногородним предвыборным передвижным шапито от Пригожина.

13:42    
Беглов-наш губернатор! Не надо обращать никакого внимания на завывания и стоны прозападной "пятой колонны", вроде Резника!

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