Резник призвал коллег вместо “бирюлек” обсудить выдвижение Беглова в губернаторы

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, выступая 5 июня с парламентской трибуны, призвал коллег не уходить “в обсуждение бирюлек”, а высказаться по “фундаментальным для города вопросам”.

К таким вопросам оппозиционер отнес начавшуюся предвыборную кампанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Самовыдвижение члена партии “Единая Россия” Беглова Резник назвал “ложным”.

Также депутат назвал "неуважением" невозможность участвовать в выборах неудобным для власти кандидатам и акцию по сбору подписей в поддержку действующего губернатора. По словам Резника, в реальности подписи за Беглова собирались не в подземке.

Кроме того, депутат осудил решение коллег не обсуждать законопроект лидера фракции “Яблоко” Бориса Вишневского о неуважении власти к народу. Эту инициативу, напомним, вначале пленарного заседания предложил убрать из повестки единоросс Алексей Цивилев. Большинство его однопартийцев предложение поддержали.

Сергей Еремеев

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